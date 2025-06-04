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Жилоков Азамат
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|Институт искусственного интеллекта МФТИ и Группа «Полипластик» объявили о стратегическом партнерстве в области создания специализированных ИИ-агентов для коммунальной отрасли 1
Жилоков Азамат и организации, системы, технологии, персоны:
|Полипластик 14 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30327 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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