«Умный мониторинг» 1.3: новый уровень автоматизации, безопасности и аналитики

Группа компаний «ИТ-Экспертиза», разработчик собственного программного обеспечения для мониторинга и управления ИТ-инфраструктурой, объявляет о выходе версии 1.3 продукта «Умный мониторинг». Релиз включает ряд улучшений, ориентированных на повышение гибкости, прозрачности и интеграции в корпоративную среду. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИТ-Экспертиза».

Ключевые нововведения версии 1.3 охватывают четыре направления: управление расписаниями, аудит событий информационной безопасности, визуализацию данных и аутентификацию. Эти изменения призваны сократить ручной труд администраторов, обеспечить полный контроль над действиями пользователей и упростить аналитику без привлечения сторонних инструментов.

«Умный мониторинг» — это российское программное обеспечение для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры, включенное в Единый реестр отечественного ПО. Продукт позволяет автоматизировать сбор метрик и логов, контролировать доступ, визуализировать данные и обеспечивать безопасность в соответствии с требованиями законодательства.

Управление расписаниями на основе CRON

В новой версии реализован гибкий визуальный конструктор CRON-расписаний, который заменяет фиксированную периодичность. Теперь для каждого монитора можно задать индивидуальное расписание с проверкой корректности ввода. Система автоматически импортирует готовые шаблоны расписаний, что исключает дублирование и необходимость ручного кодинга.

Полный аудит действий с защищенным журналом

Для обеспечения информационной безопасности и соответствия требованиям регуляторов в «Умный мониторинг» 1.3 добавлен журнал аудита. Все входы в систему, неудачные попытки аутентификации и критические операции фиксируются в защищенном append-only хранилище формата JSON. Доступ к журналу строго разграничен правами доступа, а для экспорта данных предусмотрен выделенный API. Фильтрация, пагинация и инструменты разбора инцидентов позволяют быстро ответить на вопросы «кто, когда и что делал».

Визуализация метрик без сторонних решений

В версии 1.3 появился собственный конструктор табличных дашбордов, графиков и виджетов, что знаменует первый шаг к постепенному отказу от внешних инструментов типа Grafana. Для создания дашборда достаточно выполнить SQL-запрос (можно использовать встроенный конфигуратор или написать запрос самостоятельно), выбрать визуализацию и настроить отображение. Это ускоряет аналитику и упрощает стек технологий заказчика, а главное позволяет работать без opensource решений.

LDAP-аутентификация для бесшовной интеграции

Омниканальные платформы вытесняют классические АТС — на чём теперь строят коммуникации
Цифровизация

Реализована поддержка корпоративных каталогов на базе LDAP. Пользователи могут входить в систему с использованием единых корпоративных учетных записей, при этом получая права в «Умного мониторинга» в соответствии со своей группой в LDAP. Это повышает безопасность и позволяет централизованно управлять доступом.

«Мы стремимся сделать «Умный мониторинг» максимально удобным и безопасным инструментом для администраторов, ИТ-инженеров и аналитиков, — сказал Андрей Казаков, руководитель команды продукта. — Новая версия сокращает рутину при настройке расписаний, дает прозрачный контроль над действиями пользователей и ускоряет аналитику без привлечения стороннего ПО. Поддержка LDAP — еще один шаг к бесшовной интеграции нашего продукта в корпоративную инфраструктуру».

Обновление до версии 1.3 уже доступно всем пользователям «Умного мониторинга».

