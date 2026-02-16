«МегаФон» обновил телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край

Техническая служба «МегаФона» обновила телеком-инфраструктуру на участке федеральной трассы, ведущей из Дагестана в Ставропольский край.

На автодороге «А-167» инженеры запустили новые и модернизировали существующие базовые станции, которые отвечают за надежную голосовую связь и скоростную передачу данных. Изменения коснулись дороги, лежащей через поселок Коминтерн, село Юбилейное, город Южно-Сухокумск, а также части Нефтекумского округа Ставрополья. Работы устранили «белые пятна» на значительном отрезке пути, повышая не только комфорт, но и безопасность дорожного движения. Абоненты «МегаФона» теперь могут без помех совершать звонки, пользоваться навигаторами и оставаться на связи в социальных сетях во время поездок. В результате 4G ловит на всем протяжении маршрута, а средняя скорость мобильного интернета составляет 25 Мбит/с.

Необходимость изменений обусловлена тем, что, как показывает big data «МегаФона», жители двух соседних регионов все чаще ездят друг к другу. За первый месяц нового года в Дагестан ставропольцы приезжали чаще на 11%, чем в январе 2025. Традиционно гости посещают Сулакский каньон, старую часть Дербента и бархан Сарыкум. Из республики же едут не только на Кавказские Минеральные Воды, но и отдохнуть на реке Куме или прогуляться по «нефтяной столице региона» — Нефтекумску. Из Дагестана стало на 14% больше туристов.

«Нам важно повышать качество связи не только в жилых массивах, но и на ключевых транспортных маршрутах, и в знаковых локациях. Модернизация инфраструктуры связи — часть масштабной программы по расширению покрытия сети, которая делает цифровые сервисы доступными для жителей и приезжающих в регион», — отметил директор «МегаФона» в Дагестане Магомед Насруллаев.