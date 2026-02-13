«РусГидро» завершило перевод финансовой отчетности и бизнес-планирования на российскую платформу

«РусГидро» успешно завершило проект по переводу финансовой отчетности и бизнес-планирования с платформы IBM Cognos на российское программное обеспечение (ПО) «Форсайт. Бюджетирование». Проект является частью программы цифровизации и импортозамещения энергохолдинга. Об этом CNews сообщили представители «РусГидро».

ПО предназначено для автоматизации планирования и прогнозирования финансовых, экономических и производственных показателей. На новую платформу перенесли семь ключевых информационных систем энергохолдинга, обеспечивающих формирование консолидированной отчетности по МСФО, консолидацию налоговой информации, бизнес-планов и автоматизацию их формирования, управление инвестиционными проектами и долгосрочными прогнозами, а также контроль банковских гарантий. Весь объем работ выполнили за два года.

Для реализации проекта в качестве подрядчика «РусГидро» выбрало российскую ИТ-компанию ООО «Джи-Эм-Си-Эс Верэкс» (GMCS, входит в ГК «МТ-Интеграция»), обладающую значительным опытом в реализации подобных проектов. На всех этапах специалисты совместно с вендором ООО «Форсайт», осуществляющим авторский надзор, сформировали команду, разбирающуюся как в технологии, так и в бизнес-процессах. Это позволило сэкономить существенное время на анализ требований и тестирование.

На сегодняшний день все информационные системы успешно запущены в промышленную эксплуатацию, на новой платформе уже была подготовлена отчётность по МСФО за девять месяцев 2025 г. В системе работают сотрудники исполнительного аппарата «РусГидро», филиалов и подконтрольных организаций. Общее число пользователей платформы составляет около двух тыс. человек.

Особое внимание в проекте уделили подготовке внутренней команды специалистов «РусГидро», способной самостоятельно сопровождать и развивать систему. Для этого разработали специальный обучающий курс, который позволит обеспечить углубленную подготовку этой ключевой группы работников.

«РусГидро» последовательно и масштабно заменяет иностранное программное обеспечение на отечественное. С 2018 г. на эти цели было направлено семь млрд руб. из общего ИТ-бюджета. В результате компания уже полностью перевела 30 тыс. рабочих мест на российские операционные системы, офисные пакеты и почтовые сервисы. Сейчас в активной разработке находится более 20 проектов по импортозамещению ПО. Один из ключевых проектов — переход с SAP на платформу «1С», который планируется завершить в 2026 г. В дальнейшем компания сосредоточится на повышении эффективности всех ИТ-решений.