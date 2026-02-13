Администрирование и информационная безопасность: «Базальт СПО» и Ideco открыли учебно-исследовательскую лабораторию в Армавирском юридическом техникуме

«Базальт СПО» и Ideco объявили о совместном открытии учебно-исследовательской лаборатории отечественных ИТ-решений в ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум». Совместная работа стала результатом объединения усилий компаний-вендоров и партнера-интегратора, разработчика собственных решений – компании ARinteg, нацеленных на системную подготовку ИТ-кадров. Студенты будут обучаться построению и администрированию корпоративных сетей, а также защите информации на основе реализации стандартов информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Под руководством сертифицированных преподавателей будущие ИТ-специалисты освоят знания по специальностям: «Сетевое и системное администрирование»; «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

В программу обучения включены практические задания, основанные на реальных кейсах. Занятия будут проходить на операционных системах «Альт».

«Практические навыки в сетевом и системном администрировании, а также опыт работы с GNU/Linux помогут студентам ИТ-специальности занять востребованные позиции на ИТ-рынке», — сказала Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

На базе техникума работают академические учебные центры от «Базальт СПО» и Ideco. Студенты получают доступ к авторизованным вендорским программам, методическим материалам и лицензированному ПО.

Также в образовательную программу включен курс «Конструктор карьерного роста». Благодаря нему студенты смогут брать интервью у работодателей, планировать карьерный путь и определять свои профессиональные цели уже в период своего обучения.

«Вместе с ведущими российскими ИТ-вендорами мы открыли лабораторию. В ней студенты смогут получить не только теоретические, но и практические навыки в сфере ИТ и информационной безопасности. В своей работе мы ориентируемся на вендоров, которые предоставят новые знания, технологии и профессиональные стандарты. Это поможет будущим специалистам определить карьерный путь и быть готовыми к требованиям современного ИТ-рынка», — сказала Инна Макуха, заведующий отделением дополнительного образования и профессионального обучения ГБПОУ КК «Армавирский юридический техникум».

На открытии лаборатории Олег Нестеровский, заместитель технического директора по консалтингу и аудиту компании ARinteg, выступил с презентацией «Регуляторные требования информационной безопасности: опыт интегратора и разработчика», которая дополнила программу ценными инсайтами о практической реализации стандартов ИБ. Особое внимание он уделил опыту внедрения отечественных технологий и оборудования, отвечающих современным угрозам кибербезопасности.

«Для нас важно, чтобы студенты работали на реальном оборудовании уже во время обучения. Наша совместная лаборатория — это мост между теорией и практикой, который позволит выпускать специалистов, готовых к вызовам рынка ИБ с первого дня», — сказала куратор по работе с учебными центрами Ideco Юлия Трушина.

Полученные знания открывают перед студентами новые возможности, в частности, они смогут попасть на стажировки в компании, которые реализуют этот проект.

Помимо обучения на базе учебно-исследовательской лаборатории будут проводиться: подготовка к чемпионатам «Профессионалы» и «Абилимпикс», а также к профессиональным олимпиадам и конкурсам Российского общества «Знание», «IT-Планета» и другим; профориентационные мероприятия и общеразвивающие программы для школьников и детей; мастер-классы и технические сессии с участием отраслевых экспертов; профессиональные форумы и конференции.

В 2026 г. компания Ideco планирует открыть несколько новых лабораторий в Центральном регионе (г. Москва) и на Урале. Это позволит масштабировать проект и расширить возможности для обучения и профессионального развития специалистов.

В каждой новой лаборатории планируется ежегодно обучать порядка 130 специалистов, что позволит повысить их квалификацию и развить практические навыки работы с решением Ideco NGFW Novum.

Целью создания совместной лаборатории является практическая реализация образовательного курса, в рамках которого интегрированы операционная система «Альт» компании «Базальт СПО» и межсетевой экран Ideco NGFW Novum. «Базальт СПО» и Ideco выступают технологическими и академическими партнёрами, а новая лаборатория служит наглядным подтверждением этого сотрудничества и общей долгосрочной цели по подготовке нового поколения специалистов в области информационной безопасности.