Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

В «Яндекс Картах» появились зимние развлечения по всей России

В преддверии новогодних праздников в «Яндекс Картах» появились места с зимними активностями: катки, ярмарки, усадьбы Деда Мороза, елочные базары и другие праздничные развлечения. Пользователи могут изучить информацию о них и спланировать отдых на каникулах. Найти такие места можно в персональных рекомендациях, в разделе «Зима», или в поисковой строке «Карт» — например, по запросу «каток». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2025 г. на карте появилось около трех тысяч новогодних елок — это почти в два раза больше, чем в 2024 г. Их можно найти как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Главные елки городов-миллионников отображаются в виде 3D-моделей. Они украшены к Новому году шарами и гирляндами, а венчают их традиционные звезды. В ночном режиме в «Картах» гирлянды подсвечиваются. Больше всего елок на 10 тыс. жителей в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде. Кроме самих елок, в «Картах» также появилась информация о елочных базарах — всего в России их около 3,5 тыс.

ya1.jpg

Яндекс

Топ городов-миллионников по количеству елок на 10 тыс. жителей: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Нижний Новгород, Пермь, Ростов-на-Дону, Красноярск, Уфа, Казань, Краснодар, Воронеж, Омск, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Новосибирск.

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы
Телеком

Кроме того, в «Яндекс Карты» добавили более 11 тыс. катков. Среди городов-миллионников больше всего катков на 10 тыс. жителей в Москве, на втором месте — Омск, на третьем — Новосибирск.

Топ городов-миллионников по количеству катков на 10 тыс. жителей: Москва, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Краснодар, Волгоград, Самара.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: Система электронного документооборота сегодня – это по сути интеллектуальный помощник

RuTube занялся технологическими разработками и научился обходиться без «Яндекс» и Google

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Аpple безжалостно заблокировала профиль своего верного фаната, автора книг по программированию на Swift для iPhone. Его «отменили» за крошечную безобидную оплошность

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой

Санкции нипочем. Россияне создали суверенную замену Microsoft Office и Google Docs для смартфонов и планшетов

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще