«Гигант Производство» выпустил рабочую станцию ГКС-777, зарегистрированную Минпромторгом

Российский производитель ИТ-оборудования «Гигант Производство» объявляет о выпуске новой модели рабочей станции ГКС-777, которая официально внесена в Реестр промышленной продукции Минпромторга России, что подтверждает отечественное происхождение и готовность к применению в государственных информационных системах и инфраструктурных проектах. Об этом CNews сообщили представители «Гигант Производство».

«Главная идея ГКС-777 заключалась в создании решения, которое сможет закрыть максимально широкий спектр задач, не разделяя заказчиков на тех, кому нужен «офисный» компьютер, и тех, кому требуется высокопроизводительная рабочая станция, — сказал Сергей Семикин, генеральный директор «Гигант Производство». — В отличие от традиционного подхода, когда клиент вынужден выбирать между множеством форм-факторов и вариантов конфигураций, наша инженерная концепция в том, чтобы собрать в одном корпусе максимальное количество возможных функций, интерфейсов и опций. Это дает пользователю возможность адаптировать устройство под конкретные задачи: от рабочих мест в офисах до профессиональной обработки тяжелых графических и инженерных файлов, а также подключения специализированной периферии».

При разработке модели особое внимание было уделено гибкости конфигурации и возможности адаптировать устройство под самые разные эксплуатационные сценарии. В данном случае предусмотрен широкий набор опций, позволяющих собрать компьютер под конкретные требования. Заказчик может выбрать необходимые интерфейсы, видеовыходы и дополнительные порты, включая VGA, DisplayPort, mini DisplayPort или специализированные решения, использовать расширенные накопители или установить дискретную графику, если того требуют вычислительные задачи. ГКС-777 может использоваться как опытный ПК, рабочая или графическая станция. При этом конфигурация не навязывается заранее: пользователь получает именно тот функционал, который ему нужен. Такой подход исключает ситуации, когда универсальная машина оказывается компромиссной, а часть заявленных опций не используется, и обеспечивает формирование «правильной» конфигурации под задачу с возможностью дальнейшего масштабирования.

Устройство совместимо с отечественными операционными системами и отраслевым программным обеспечением, включая средства защиты информации. Внесение BIOS в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры подтверждает наличие отечественной технологической базы и обеспечивает готовность устройства к использованию в составе государственных информационных систем с необходимым уровнем устойчивости и соответствия регуляторным требованиям.

Важным плюсом является то, что компьютер поступает заказчику с выделенной памятью, распаянной на материнской плате. Такое решение позволяет предустановить демоверсию российской операционной системы или необходимые драйверы, в этом случае устройство готово к работе сразу после распаковки и не требует дополнительных настроек на первоначальном этапе использования

ГКС-777 поддерживает процессоры Intel Core 12, 13 и 14 поколений и построена на чипсете Q670.

Оперативная память DDR5 реализована в объеме до 192 Гб (до 5600 МГц). Предусмотрена установка до двух накопителей M.2 2280 PCIe 4.0, а также до четырех 2.5-дюймовых SSD или HDD. Интегрированный в материнскую плату накопитель eMMC. Поддержка дискретных видеокарт последних поколений. На корпусе расположены высокоскоростные порты USB Type-C Gen2 и USB Type-A, видеовыходы DisplayPort и HDMI с возможностью расширения. Предусмотрена проводная сеть RJ-45 2,5 Гбит/с и опциональный модуль Wi-Fi с Bluetooth. Гарантийная поддержка составляет 12 месяцев с возможностью расширения до 60 месяцев.