Российские ИT-разработки научились предсказывать утечку данных в компаниях. ИИ против инсайдеров

Системы информационной безопасности российских компаний получили новое направление развития — борьбу с внутренними угрозами. Отечественные разработчики предлагают бизнесу алгоритмы, которые анализируют «цифровое поведение» сотрудников и с точностью до 87% сигнализируют о рисках утечки критически важных данных. Это позволяет малым и средним предприятиям без больших затрат защитить свою интеллектуальную собственность. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

Собственник производственного предприятия столкнулся с прямым ущербом бизнесу после ухода ключевого технолога. Вскоре на рынке появился продукт-аналог с идентичными техническими характеристиками, разработанными внутри компании. Расследование показало, что за месяц до увольнения сотрудник скопировал полный пакет закрытой технической документации. Инцидент привел к потере уникального рыночного преимущества, сокращению доли рынка и значительным финансовым потерям. Это классический пример реализации внутренней угрозы, когда ущерб наносит не внешний злоумышленник, а легитимный сотрудник с доступом к критически важным данным.

Эта история — не редкость. По оценкам экспертов, подавляющее большинство утечек важной информации в малом и среднем бизнесе происходит не из-за хакеров, а по вине своих же сотрудников. Для бизнеса последствия болезненны: потеря клиентов, упущенная выгода и подорванное доверие.

Главная проблема в том, что традиционные методы защиты не работают против этой угрозы. Установка дорогих систем безопасности от внешних атак — это как поставить крепкий забор вокруг дома, оставив дверь нараспашку. Угроза уже внутри. При этом у небольшой компании нет ни бюджета, ни возможности содержать целый отдел, который бы следил за этими рисками.

«Бизнес совершает стратегическую ошибку, концентрируясь на внешних угрозах, — сказал Дмитрий Исаев, генеральный директор компании «Стахановец», специализирующейся на интеллектуальной кадровой аналитике. — Ключевой риск исходит от легитимного сотрудника, который, используя свой доступ, может скопировать и передать конкурентам клиентскую базу или уникальные внутренние разработки компании. Наша задача, не в тотальном контроле, а в умении системно выявлять аномалии в цифровом поведении, которые служат индикаторами таких намерений».

Речь идет о том, чтобы сместить фокус с простой защиты компьютеров на управление человеческим фактором. Современные решения позволяют выстроить эту работу системно, не требуя от владельца бизнеса становиться ИT-специалистом.

Как это выглядит на практике? Специальные системы анализируют обычные, повседневные цифровые следы сотрудников: как они работают с файлами, когда и к каким данным обращаются. Для каждого человека или должности формируется понимание его нормальной рабочей активности. Любое серьезное отклонение от этой нормы становится сигналом.

Внедрение системного подхода на практике доказало свою эффективность. Например, в торговой компании программный комплекс интеллектуальной кадровой аналитики помог предотвратить несколько попыток копирования клиентских данных перед увольнением сотрудников. Руководство получило возможность действовать на опережение: провести беседы, грамотно оформить увольнения и вовремя заблокировать доступ к информации. Это позволило избежать не только финансовых потерь, но и репутационного ущерба.

Экономическое обоснование для малого бизнеса очевидно: стоимость потери ключевого клиента или технологических наработок может быть сопоставима с квартальной выручкой, тогда как инвестиции в превентивные меры значительно ниже. Современные решения доступны по подписке, не требуя крупных разовых вложений.

Важно, что такая система создает не атмосферу слежки, а культуру ответственности. Сотрудники начинают воспринимать защиту важных данных как норму, что повышает общий уровень организационной зрелости.

Таким образом, управление внутренними рисками трансформируется из технической функции в ключевую стратегию роста. Это инвестиция не только в безопасность, но и в устойчивость бизнеса. В новой парадигме искусство предвидеть и смягчать угрозы, рожденные человеческим фактором, становится обязательным элементом управленческого мастерства — таким же значимым, как видение рынка и финансовый расчёт.