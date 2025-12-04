Разделы

«Рикор» выпускает свой самый мощный ноутбук для бизнеса

ГК «Рикор» выпускает новый флагманский ноутбук для корпоративных пользователей — Rikor Pro 7. Новинка ориентирована на крупные компании, госструктуры, индустриальные предприятия и организации, которым необходимы производительные устройства для работы с ресурсоемкими приложениями. Об этом CNews сообщили представители компании «Рикор».

Устройство производится на собственном роботизированном заводе компании в Арзамасе и входит в реестр отечественной продукции Минпромторга.

Rikor Pro 7 разработан для стабильной работы с наиболее сложными профессиональными инструментами — от аналитических платформ и специализированного корпоративного ПО до мультимедийных и производственных решений. Ноутбук оснащается процессорами вплоть до Intel Core i9, а также скоростной оперативной памятью и современными SSD-накопителями.

rikor_pro_7.jpg

Рикор

Такой набор характеристик делает Rikor Pro 7 инструментом для самых разных специалистов. Архитекторы смогут заниматься проектированием крупных и сложных объектов. Специалисты по графике — создавать и редактировать визуальные материалы без задержек при рендеринге. Разработчики — быстрее компилировать код, запускать виртуальные окружения и обрабатывать большие массивы данных. Финансисты и аналитики — работать с многоуровневыми таблицами, моделями прогнозирования и тяжелыми расчетами в профессиональных программных пакетах.

Алексей Борщов, «Корус Консалтинг»: На текущем уровне развития ИИ все бизнес-процессы должны контролировать люди

Цифровизация

Среди других особенностей Rikor Pro 7 — клавиатура с регулируемой LED-подсветкой для работы при слабом освещении. Универсальный порт USB-C, совмещающий зарядку, передачу данных и подключение внешних дисплеев, обеспечивает максимум возможностей через один разъем. Для защиты приватности предусмотрена аппаратная кнопка отключения веб-камеры. Аккумулятор емкостью 70 Втч обеспечивает до 10 часов автономной работы. Широкоформатная IPS-матрица с яркостью 300 кд/м² и углами обзора 178° подходит для длительной работы, а алюминиевый корпус защищает устройство от повреждений и способствует отводу тепла.

Rikor Pro 7 выпускается на роботизированном заводе «Рикор» в Арзамасе. Роботы автоматически тестируют каждое устройство, проверяя сенсорную панель, клавиатуру, дисплей, динамики, микрофоны, камеру, систему охлаждения, датчик отпечатка пальца и другие ключевые узлы. Затем ноутбуки проходят испытания физической надежности в отдельной лаборатории, где проводится роботизированная проверка долговечности петель, шарниров, клавиш и других элементов конструкции. Благодаря такой системе контроля качества заказчики получают технику, рассчитанную на годы интенсивной эксплуатации и соответствующую самым высоким требованиям корпоративного сектора.

