Интеллектуальный помощник в закупках: «ТЭК-Торг» представляет обновленный «Единый личный кабинет»

Федеральная электронная торговая площадка «ТЭК-Торг» объявляет о запуске в ближайшее время обновленного сервиса «Единый личный кабинет» (ЕЛК), который представляет собой комплексное решение для участия компаний в закупочной деятельности. Новая система предоставляет расширенный функционал с возможностью адаптации интерфейса под индивидуальные предпочтения клиентов. Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Функциональная составляющая «Единого личного кабинета» включает бесшовный доступ к основным сервисам и секциям площадки. Система обеспечивает гибкое управление учетными записями, позволяя привязывать несколько организаций и учетных записей в рамках одной секции. Многоканальная система авторизации позволяет пользователям входить в систему как через электронную почту и пароль, так и посредством интеграции с порталом Госуслуг.

Поисковая система по закупкам в «Едином личном кабинете» получила существенные улучшения, включая возможность сохранения параметров фильтрации, создания шаблонов поиска, добавления слов-исключений и геофильтры. Единоразовая настройка поиска упрощает поставщикам отслеживание актуальных закупок и принятие решения об участии в торгах. Также в ЕЛК предусмотрено меню работы с машинно-читаемыми доверенностями с интеграцией с ФНС.

«Единый личный кабинет» объединил в себе воедино множество востребованных сервисов, в том числе финансовых: кредитные продукты, услуги факторинга, лизинговые предложения и различные виды страхования. Особую ценность представляет продуманная система кросс-авторизации, позволяющая пользователям свободно использовать все сервисы без повторного ввода учетных данных. Пользователям ЕЛК доступны такие комплексные услуги как: оформление электронной подписи, регистрация в «Едином реестре участников закупок» (ЕРУЗ) и профессиональное тендерное сопровождение.

Дополнительные сервисы включают программу лояльности, бизнес-календарь с актуальными событиями в закупочной сфере и круглосуточную техподдержку через интегрированный чат.

Цифровизация

Марат Загидуллин, генеральный директор АО «ТЭК-Торг»: «Современная платформенная экономика по своему определению подразумевает большое число различных информационных систем, с которыми сегодня так или иначе взаимодействует каждый из нас. И число этих систем с каждым годом будет только расти. Поэтому нам представляется логичным создание некой модели для упорядочивания этого взаимодействия, и наш Единый личный кабинет как раз и следует этой цели. Через него пользователи получают доступ ко всем услугам и сервисам нашей ЭТП, что создает единую информационную экосистему, которая существенно упрощает и повышает эффективность бизнеса в закупочной сфере».

Уведомление о запуске «Единого личного кабинета» будет направлено всем участникам торгов по электронной почте.

