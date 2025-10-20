Максимум возможностей для ТВ: на рынок вышел интеллектуальный медиацентр SberBox Max

На рынок вышло новое устройство SberBox Max, которое делает телевизор умным. Медиацентр предоставит максимум возможностей: работа телевизора будет быстрой и удобной, так как обработка графики и видео стала почти в три раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением. А технологии искусственного интеллекта помогут смотреть видео с низким разрешением в более высоком качестве. Об этом CNews сообщили представители SberDevices.

С помощью «ГигаЧата» можно подобрать кино на вечер или по настроению, а рекомендательная система учтет предпочтения пользователя и предложит подходящие фильмы.

Для забывчивых владельцев предусмотрена функция поиска пульта и голосовое управление через подключенную умную колонку Sber, когда пульт вовсе не нужен. Сама приставка удобно крепится на телевизоре с помощью велкро-липучки.

SberBox Max оснащен современным чипом Amlogic S905X5M, который обеспечивает быстродействие интерфейса, плавность работы и быстрый отклик на команды. Чип поддерживает разрешение 4К и технологию HDR10. Оперативная память теперь составляет 3 ГБ, а постоянная память — 32 ГБ.

Медиацентр оснащен новой функцией — ИИ-улучшением качества видео с помощью искусственного интеллекта. Устройство в реальном времени делает сразу несколько действий: улучшает текстуру, добавляет резкость, устраняет шум. Благодаря этому изображение становится более четким, а детали — проработанными.

SberBox Max работает на операционной системе «Салют ТВ», которая спроектирована с учетом привычек российского пользователя и предоставляет самые современные технологии. «ГигаЧат» избавляет зрителей от проблемы выбора: рекомендательная система формирует подборку фильмов в зависимости от предпочтений зрителя, а искусственный интеллект помогает принять решение. Поиск сразу по всем установленным приложениям помогает найти контент всего одним запросом, а если пользователь забыл название фильма, то «ГигаЧат» поможет найти и его. Возможность установки любых приложений, в том числе голосом через APK-файлы, расширяет спектр развлечений, а также пользователям доступно более сотни бесплатных телеканалов.

Отдельно для родителей есть специальный детский профиль с функцией родительского контроля, благодаря чему можно не беспокоиться о том, сколько времени ребенок проводит перед экраном и какого характера контент он смотрит.

Рекомендованная розничная цена нового SberBox Max — 7990 руб. Устройство уже доступно к покупке в официальном интернет-магазине компании SberDevices, которая отвечает за разработку умных устройств Sber. Также устройство доступно на маркетплейсах и в розничных каналах продаж ретейлеров-партнеров.