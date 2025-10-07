В РТУ МИРЭА разработали сверхчувствительный алмазный детектор ультрафиолета для медицины и экологии

Ученые Передовой инженерной школы СВЧ-электроники РТУ МИРЭА запатентовали датчик ультрафиолетового излучения на основе алмаза. Заявлено увеличение чувствительности и улучшение по быстродействию — до одной наносекунды, что на порядок быстрее аналогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА.

Ультрафиолетовые датчики жизненно необходимы в медицине (аппараты для ПЦР-анализов, УФ-стерилизаторы), экологии (мониторинг озонового слоя), оборонной сфере (обнаружение пожаров) и даже в космосе. Фотоприëмники на основе алмаза обладают чувствительностью к некоторым искусственным источникам УФ излучения, не реагируя на излучение Солнца в земной атмосфере (прошедшее через озоновый слой). Это позволяет с помощью алмазных УФ детекторов без помех определять вспышки пламени и коронных разрядов при мониторинге ЧС. Но у существующих аналогов фотосигнал недостаточно стабильный, либо слишком инерционный. Разработка РТУ МИРЭА решает обе проблемы: она мгновенно реагирует на опасное излучение и снижает ложные срабатывания.

Секрет — в идеально чистом алмазном слое толщиной один–три микрона. Его создают с помощью специальной обработки: алмазную пластину нагревают в водороде с добавлением металлов (железо, никель или платина). Это удаляет дефекты, которые раньше «глушили» сигнал. Когда УФ-свет попадает на такой алмаз, устройство фиксирует малейшие изменения заряда в «ловушках» (в т.н. "потенциальных ямах") под металлическими контактами и преобразует их в электрический сигнал.

«При создании и механической обработке материалов для УФ детекторов — алмазных пластин — образуется нарушенный слой — область с повышенным содержанием дефектов, влияющих на качестве создаваемых изделий. Традиционные методы не позволяют этот слой удалить качественным образом, но наша технология решает данную проблему», — сказал автор патента, заведующий лабораторией «Алмазная СВЧ-электроника» РТУ МИРЭА, Андрей Алтухов.

Разработка актуальна для внедрений при создании таких устройств и комплексов, как медицинские сканеры, системы безопасности АЭС и даже спутники для мониторинга солнечной активности.