В России появятся магнитные зарядки нового поколения для Apple и Android

Китайская компания Ugreen впервые объявила о старте продаж в России серии зарядных устройств MagFlow с поддержкой стандарта Qi2 25 Вт. Серия включает магнитный внешний аккумулятор на 10000 мА·ч и беспроводные зарядные станции формата «2-в-1» и «3-в-1». Зарядные устройства поддерживают одновременную зарядку iPhone, AirPods и Apple Watch с автоматическим распределением мощности между подключенными устройствами. Об этом CNews сообщили представители Ugreen.

Запуск новой серии стал ответом на растущие потребности пользователей в многозадачной зарядке. Владельцы Apple-устройств ранее сталкивались с ограничениями беспроводных зарядок: перегревом, низкой эффективностью по сравнению с проводными решениями. Теперь заряжать все устройства можно «в одной точке».

Согласно статистике, количество активно используемых электронных девайсов на одного человека неизменно растет. А более четверти россиян пользуются гаджетами от шести до восьми часов. Поэтому необходимость одновременной зарядки трех и более устройств в течение рабочего дня возрастает.

Зарядные устройства получили сертификацию Qi2 25W от Ассоциации беспроводного питания WPC, что позволяет заряжать iPhone 16 Pro Max, все версии iPhone 17 и Google Pixel 10 Pro XL на мощности до 25 Вт. Для других устройств лучше смотреть официальную информацию о поддержке беспроводной зарядки.

Серия охватывает различные сценарии использования: дом, офис, поездки и путешествия. Магнитный внешний аккумулятор легко помещается в карман или сумку, а встроенный кабель можно использовать как ручку. Модели «2-в-1» и «3-в-1» подходят для размещения на столе и работают как подставки, избавляя от лишних проводов.

Собственная технология Ugreen ThermalGuard предотвращает перегрев и снижает риск возгорания или взрыва. Например, зарядное устройство автоматически отключает питание при случайном контакте с металлом или проблемах с проводкой. Система интеллектуального распределения мощности самостоятельно определяет потребности подключенных устройств и прекращает подачу энергии при достижении полного заряда, что снижает износ и продлевает срок службы аккумуляторов.

Магниты в серии MagFlow обладают силой притяжения 7-9N — этого достаточно, чтобы поднять предмет весом около 0,7-0,9 кг. То есть зарядка без труда «удерживает» любой современный смартфон, при этом снимать устройство с базы по-прежнему удобно.

Зарядные устройства прошли полный цикл лабораторных испытаний на соответствие стандарту Qi2 25W, включая тесты магнитного выравнивания, контроля нагрева и электромагнитной совместимости. В процессе разработки инженеры Ugreen решили задачи оптимизации чипсетов для протокола Qi2 25W и достижения требований по электромагнитной проводимости через внедрение фильтра FPC между катушкой и корпусом.

Линейка MagFlow станет доступна с 6 октября на платформах Ozon, Wildberries и AliExpress. В офлайне: в магазинах DNS и «Технопарк». Для достижения заявленной мощности зарядки рекомендуется использование адаптеров PD мощностью от 45 Вт.