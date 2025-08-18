Стенд ДОМ.РФ на семейном фестивале «ИТ-пикник» посетило свыше 2 тыс. человек

В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве прошёл крупнейший ежегодный ИТ-фестиваль «ИТ-пикник». ДОМ.РФ выступил партнёром мероприятия и организовал площадку с развлекательными и игровыми зонами, лекторием и пространством для отдыха. За время пикника стенд госкомпании посетило свыше 2 тыс. ИТ-специалистов и их семей.

Гости самых разных возрастов на стенде госкомпании смогли сделать памятное фото в «ДОМашней» фотозоне, получить ценные призы за прохождение активностей, проверить свои знания в викторине, побывать в чилл-зоне с гамаками и провести время за играми — корнхол и хватай-ка. У посетителей стенда была возможность ознакомиться с цифровыми продуктами компании: от отраслевых платформ до ипотеки по QR-коду. Кроме того, все желающие смогли получить карьерную консультацию от HR-специалистов ДОМ.РФ.

Для тех, кто предпочёл углубить профильные знания, эксперты компании организовали тематические лекции, где рассказали, как эффективно развивать ИТ-решения и повышать продуктивность команды. В рамках деловой программы фестиваля в шатре «Наука руками инженеров» выступил Григорий Грязнов, директор по исследованиям и разработке «ДОМ.РФ Технологии». Он рассказал, могут ли AI-агенты решать сложные задачи «под ключ» без участия человека.

«В ДОМ.РФ сегодня работает более 8 тысяч человек, из которых 1,5 тысячи — это команда «цифровой вертикали». Сотрудники проводят цифровую трансформацию строительной и банковской отрасли по всей России и создают инновационные ИТ-продукты для людей, бизнеса и государства. Такие масштабные мероприятия позволяют нам быть в диалоге с ИТ-сообществом, делиться опытом и привлекать в команду лучших специалистов. Ведь именно сильные кадры — основа для прорывных технологий, которые меняют будущее жилищной сферы страны», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В ИТ-блоке группы компаний ДОМ.РФ работают специалисты самых разных направлений: разработчики, аналитики, DevOps, проектные и продуктовые менеджеры, специалисты по ИБ, data-инженеры и другие.

«ДОМ.РФ уделяет большое внимание развитию HR-бренда в ИТ, реализуя комплексные мероприятия и проекты, направленные на привлечение сильных кандидатов, а также ведёт работу по развитию сотрудников и способствует их профессиональному росту. Мы всегда рады видеть в нашей команде активных и амбициозных людей, способных воплощать в жизнь сложные и интересные проекты», – добавила руководитель по персоналу цифровой вертикали ДОМ.РФ Екатерина Корнилова.

Так, в прошлом году более 250 сотрудников компании прошли внешнее обучение и приняли участие в отраслевых конференциях. Помимо этого, был успешно реализован проект «ИТ+150» по дополнительному подбору разнопрофильных ИТ-специалистов, а также было организовано первое карьерное мероприятие «WeekendOffer ДОМ.PФ», в рамках которого участники могли получить предложение о работе за одни выходные.