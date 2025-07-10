ИИ против бездны: В России представлена инновационная система OpenSeaGeo для разведки ресурсов океана

В России представлен российский программно-аппаратный комплекс OpenSeaGeo — интеллектуальная система для автоматизированных исследований морского дна, разработанная резидентом «Сколково», компанией Biogeohab (Санкт-Петербург). OpenSeaGeo — это разработка на стыке морской геологии, ИИ и компьютерного зрения.

OpenSeaGeo обладает следующими возможностями: получение видеопотока с глубоководной камеры высокого разрешения; распознавание геологических объектов в режиме реального времени с помощью нейросети, доработанной под подводные условия (на базе YOLOv7); автоматическое определение координат, плотности и распределения минералов; формирование карты полезных ископаемых прямо на борту судна; ведение электронных журналов и отчетов на основе анализа видеоматериала.

Комплекс оснащен собственной базой данных, в которой структурировано все: от классов геологических объектов и координат до масок детекций по каждому кадру. Интерфейс системы интуитивно понятен и оптимизирован для работы в условиях экспедиции.

В основе системы — архитектура компьютерного зрения YOLOv7, адаптированная к съемке в условиях мутной воды и слабого освещения. Модель демонстрирует высокую точность и скорость (до 60 кадров/с на GPU уровня Nvidia RTX 3090), что позволяет фиксировать мельчайшие детали на морском дне.

Искусственный интеллект не просто ускоряет процесс анализа, но и минимизирует влияние человеческого фактора, снижая риск ошибок и повышая надежность научных выводов.

Программно-аппаратный комплекс OpenSeaGeo разработан специально для автоматизированного поиска полезных ископаемых и картирования глубоководных участков. Аппаратная часть представляет собой герметичный глубоководный бокс, в котором размещена камера SONY ILCE-7SM3 с профессиональной оптикой, блоком сжатия и оцифровки видеосигнала, а также модулями передачи HDMI по IP и USB по IP. Устройство подключается к судну через грузонесущий кабель и обеспечивает видеопоток в разрешении 3840х2160 пикселей при частоте 60–120 кадров в секунду, что делает его пригодным для высокоточной подводной съемки.

Программное обеспечение комплекса анализирует видеопоток в реальном времени и на архивных записях, автоматически распознавая ключевые геологические объекты: железомарганцевые конкреции, полиметаллические сульфиды и другие образования. Система определяет координаты, глубину и плотность залегания находок, строит карты распределения ресурсов и формирует готовые отчеты. Обработка данных полностью автоматизирована как при экспедиционной работе, так и в условиях кабинетной постобработки.

Дополнительные возможности OpenSeaGeo включают: трехмерную реконструкцию морского дна; сегментацию биотопа и распознавание донной биоты на кадрах видео; извлечение параметров среды: глубины, температуры, солености; интеллектуальное распознавание манипуляторов, измерительных реек, ограждающих конструкций и других техногенных объектов; мультиисточниковое распознавание, включая обработку комбинированных видеопотоков и телеметрии; картирование полезных ископаемых с высокой пространственной точностью.

Сферы применения комплекса: геологоразведочные и осмотровые работы на морских и пресноводных объектах; экологический мониторинг при строительстве на континентальном шельфе; оценка состояния и картирование промысловых участков; контроль и оптимизация процессов в аквакультуре; управление подводной робототехникой, включая обратную связь от интеллектуальных сенсоров и видеопотока.

Комплекс уже прошел испытания на борту исследовательских судов, подтвердив свою эффективность и готовность к эксплуатации в рамках программ МОМД.