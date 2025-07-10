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Biogeohab Биогеохаб
УПОМИНАНИЯ
|10.07.2025
|ИИ против бездны: В России представлена инновационная система OpenSeaGeo для разведки ресурсов океана 1
Biogeohab и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3599 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
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