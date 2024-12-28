«Авито»: технику Samsung покупают в подарок вдвое чаще Apple

Аналитики «Авито» спросили у россиян, дарят ли они гаджеты и технику себе и близким на праздники. Оказалось, что большинство готовы преподнести такой презент, причем треть не прочь подарить что-то из техники себе. Большинство предпочитает укладываться в 15 тыс. руб., при этом больше всего на такой подарок готова потратиться молодежь. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Разный бюджет

Покупая гаджеты или бытовую технику в подарок себе или близким, большинство (37%) россиян старается уложиться в 15 тыс. руб. Бюджет от 15 до 25 тыс. руб. закладывают 28%, от 20 до 50 тыс. руб. — 19%, а потратить более 50 тыс. руб. готовы 16%. Больше всего на такой подарок в среднем согласны потратить молодежь в возрасте 18-24 лет — 39 тыс. руб., а меньше всего — респонденты старше 65 лет — 20 тыс. руб.

Apple против Samsung

Примечательно, что из брендов каждый второй россиянин (50%) предпочитает Samsung. Его главного конкурента Apple выбирают всего 20% опрошенных. При этом мужчины в числе любимых чаще всего отмечали бренды, специализирующиеся на гаджетах — Xiaomi (40%), Huawei (22%) и ASUS (21%). А женщины чаще выбирали производителей бытовой техники — Bosch (32%) и LG (31%), а также Polaris (18%), Redmond (16%) и Indesit (14%).

Подарки для себя

В целом технику в качестве подарка покупают большинство (72%) россиян. Такой презент обычно преподносят своей второй половинке (48%), детям (46%) и родителям (43%). А треть (37%) с удовольствием дарят такие подарки себе. 47% предпочитают заказывать технику онлайн и столько же (47%) продолжают покупать ее в офлайн-магазинах. Причем чаще так желают женщины (53%).

Почти каждый второй россиянин (45%) хотел бы получить себе в подарок смартфон, причем чаще это мужчины (49%). 28% мечтают о ноутбуке. Только 29% женщин обрадовались бы бытовой технике для кухни — например, соковыжималке, вафельнице, грилю, а 23% — крупной бытовой технике. Это может быть холодильник, стиральная машина, умный пылесос. Также 20% женщин мечтают о смарт-колонке, а 19% — об умных часах или фитнес-браслете. Что касается мужчин, 20% хотели бы получить в подарок компьютер или монитор и столько же — беспроводные наушники. 18% порадовал бы смарт-телевизор, а 15% — игровая консоль.

При этом 93% пользуются бытовой техникой, которую им когда-либо дарили. Не понравился такой подарок лишь 2% опрошенных, а 5% ничего подобного никогда не дарили.