Российским компаниям стали доступны льготные программы кредитования на ИБ-продукты

На российском рынке появился новый финансовый сервис, позволяющий компаниям приобретать решения в сфере кибербезопасности на льготных условиях. Об этом CNews сообщили представители ИБ-вендора Positive Technologies, запустившего инструмент PT Financial Services.

Сервис позволяет организациям приобретать любые продукты разработчика для повышения киберустойчивости по льготным программам кредитования, в формате рассрочки, факторинга и лизинга — на лицензии как программного обеспечения, так и оборудования. Льготы предоставляют семь российских банков, среди которых Росбанк, Альфа-Банк и МКБ.

Как объясняет Дмитрий Степанюк, директор по развитию бизнеса Positive Technologies, комплексный подход к процессам ИТ и ИБ требует серьезных инвестиций, на что некоторые компании пойти не готовы. В итоге вопросы безопасности ИТ-инфраструктуры организации остаются недофинансированными — затраты на них порой требуется распределять на 3-5 лет, что не позволяет реагировать на киберугрозы в моменте.

«Наш сервис позволит решить две задачи разом: оптимальным образом сформировать бюджет на информационную безопасность и построить кибербезопасность, которая позволит эффективно останавливать хакера до наступления недопустимого события, в кратчайшие сроки», — говорит Степанюк.

Программа PT Financial Services позволяет организациям сократить время реализации ИБ-проекта в среднем до двух лет, обеспечить непрерывность бизнес-процессов, получив кредитную ставку на ИБ-продукты ниже ключевой ставки Центробанка. Также она позволяет снизить среднюю эффективную ставку привлеченных средств.

Евгений Ильин, старший вице-президент Росбанка, отмечает, что ранее на российском рынке существовали похожие финансовые инструменты — их предоставляли ушедшие из России в 2022 году SAP и Cisco. Однако по функциональности они уступали решению Positive Technologies, так как затрагивали только вендора, покупателя и банк. Логика PT Financial Services подразумевает большее количество участников, что более приближено к реальным продажам: в цепочку добавляются дилер и партнер.

«В этом плане решение Positive Technologies более инновационное, оно мощнее, и его легче масштабировать. Подключить этот сервис можно на любом этапе, выбрав тот банк, в котором у компании еще не исчерпан кредитный лимит. Так что разработчика можно считать пионером в этой области», — уверен Евгений Ильин.

Валерия Корнева, управляющий директор, МКБ, отмечает, что программа напоминает государственные субсидии на отечественное ПО, которые действовали год назад, и позволяет субсидировать часть ставки ЦБ, которая не так давно повысилась. По ее словам, это позволяет решить проблему недоступности решений кибербезопасности в том числе для среднего и малого бизнеса, а также уйти от финансирования в защиту ИТ-инфраструктуры по остаточному принципу.

Банки-партнеры сообщают, что интерес у сервису уже проявляют компании из реального сектора экономики.

