Разделы

ПО
|

ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей

Свыше 70% девелоперов выразили готовность создавать и обучать собственные модели искусственного интеллекта. При этом, основным условием такой деятельности они называют создание отраслевой базы обезличенных данных и беспрепятственный доступ к ней участников.

Такие данные привёл Александр Лукьянов, и.о. директора «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ) на сессии «ИИ в строительстве: революция или миф» в рамках международного форума Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference в Иннополисе.

«ДОМ.РФ как институт развития взял на себя задачу консолидации опыта и инициатив участников рынка в части использования ИИ. Мы с 2023 года ведём эту работу, в том числе проводим оценку уровня цифровой зрелости отрасли, собираем на одной площадке лучшие практики и ИИ-решения. Благодаря отраслевому клубу на базе Альянса по искусственному интеллекту нам удалось собрать лидеров цифрового развития. Вместе мы начали работать над единой базой для анализа и обучения ИИ-систем. Это поможет улучшить планирование, управление и эффективность строительных проектов», – сказал Александр Лукьянов, и.о. директора «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ).

В дискуссии, посвящённой эффектам внедрения искусственного интеллекта в стройку, приняли участие директор Университета Иннополис Искадер Бариев, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор центра ИИ МТС Дмитрий Твердохлебов, заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук, директор по продуктам АО «Атомстройэкспорт» Александр Ярмарков.

Важность создания дата-сетов для обучения и развития ИИ-технологий отметил генеральный директор AIRI Иван Оселедец. «Существующих открытых данных недостаточно для создания систем генеративного проектирования, готовых к внедрениям на рынке строительства. Для преодоления этих ограничений необходимо, во-первых, искать новые подходы к обучению моделей, а во-вторых, развивать институт доверия и искать способы обмена данными между крупными застройщиками, разработчиками и научными институтами. Чтобы искать новые способы получения доступа и объединения данных для развития генеративного проектирования между Институтом AIRI и институтом развития ДОМ.РФ было заключено соглашение о сотрудничестве», – подчеркнул Иван Оселедец.

Участники сессии представили и реальные кейсы, где искусственный интеллект применяется уже сегодня. Об ИИ-проектах в строительстве и их эффектах рассказал Искандер Бариев, директор Университета Иннополис.

«Строительство — одна из крупнейших областей, куда ИТ-вуз внедряет инновации. Мы начали использовать искусственный интеллект для контроля сварных швов, за счёт сервиса наш заказчик в 7 раз сократил процесс согласования. Наши специалисты разработали платформу визуальной аналитики, которая обеспечивает безопасность и контролирует запасы на строительстве и эксплуатацию инфраструктуры. Например, разрабатываемые алгоритмы визуальной аналитики могут выявлять нарушения покровов земли, регистрировать нарушения в выполнении строительных работ, находить незаконные объекты строительства в охранных зонах».

ДОМ.РФ на базе экспертной группы по искусственному интеллекту готовит специальный проект «Истории успеха», где российские компании расскажут о результатах применения ИИ в строительстве и девелопменте.

erid:LjN8KZDqSРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

Вышло обновление, ломающее аккумулятор iPhone. Полного заряда теперь хватает лишь на пару часов. Кого это коснулось

Новый дизайн и встроенные средства защиты — изучаем, что интересного в свежей Astra Linux

Google удалил из магазина российское Android-приложение для экстренного реагирования на БПЛА

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

Cisco прекращает поддержку популярного протокола интернета вещей LoRaWAN

Конференции

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые популярные медиаплееры и ТВ-приставки: хиты продаж

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: