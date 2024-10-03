ДОМ.РФ: более 70% застройщиков заинтересованы в развитии собственных ИИ-моделей

Свыше 70% девелоперов выразили готовность создавать и обучать собственные модели искусственного интеллекта. При этом, основным условием такой деятельности они называют создание отраслевой базы обезличенных данных и беспрепятственный доступ к ней участников.

Такие данные привёл Александр Лукьянов, и.о. директора «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ) на сессии «ИИ в строительстве: революция или миф» в рамках международного форума Digital Innopolis Days 2024 & Innopolis AI Conference в Иннополисе.

«ДОМ.РФ как институт развития взял на себя задачу консолидации опыта и инициатив участников рынка в части использования ИИ. Мы с 2023 года ведём эту работу, в том числе проводим оценку уровня цифровой зрелости отрасли, собираем на одной площадке лучшие практики и ИИ-решения. Благодаря отраслевому клубу на базе Альянса по искусственному интеллекту нам удалось собрать лидеров цифрового развития. Вместе мы начали работать над единой базой для анализа и обучения ИИ-систем. Это поможет улучшить планирование, управление и эффективность строительных проектов», – сказал Александр Лукьянов, и.о. директора «ДОМ.РФ Технологии» (группа ДОМ.РФ).

В дискуссии, посвящённой эффектам внедрения искусственного интеллекта в стройку, приняли участие директор Университета Иннополис Искадер Бариев, генеральный директор РФРИТ Александр Павлов, генеральный директор AIRI Иван Оселедец, директор центра ИИ МТС Дмитрий Твердохлебов, заместитель директора АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук, директор по продуктам АО «Атомстройэкспорт» Александр Ярмарков.

Важность создания дата-сетов для обучения и развития ИИ-технологий отметил генеральный директор AIRI Иван Оселедец. «Существующих открытых данных недостаточно для создания систем генеративного проектирования, готовых к внедрениям на рынке строительства. Для преодоления этих ограничений необходимо, во-первых, искать новые подходы к обучению моделей, а во-вторых, развивать институт доверия и искать способы обмена данными между крупными застройщиками, разработчиками и научными институтами. Чтобы искать новые способы получения доступа и объединения данных для развития генеративного проектирования между Институтом AIRI и институтом развития ДОМ.РФ было заключено соглашение о сотрудничестве», – подчеркнул Иван Оселедец.

Участники сессии представили и реальные кейсы, где искусственный интеллект применяется уже сегодня. Об ИИ-проектах в строительстве и их эффектах рассказал Искандер Бариев, директор Университета Иннополис.

«Строительство — одна из крупнейших областей, куда ИТ-вуз внедряет инновации. Мы начали использовать искусственный интеллект для контроля сварных швов, за счёт сервиса наш заказчик в 7 раз сократил процесс согласования. Наши специалисты разработали платформу визуальной аналитики, которая обеспечивает безопасность и контролирует запасы на строительстве и эксплуатацию инфраструктуры. Например, разрабатываемые алгоритмы визуальной аналитики могут выявлять нарушения покровов земли, регистрировать нарушения в выполнении строительных работ, находить незаконные объекты строительства в охранных зонах».

ДОМ.РФ на базе экспертной группы по искусственному интеллекту готовит специальный проект «Истории успеха», где российские компании расскажут о результатах применения ИИ в строительстве и девелопменте.