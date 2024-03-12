Positive Technologies: 74% респондентов считают свои организации недостаточно защищенными от сложных и целевых атак

Компания Positive Technologies представила результаты исследования защищенности конечных точек российских компаний. По данным опроса, 74% респондентов считают свои организации недостаточно защищенными от сложных и целевых атак. При этом 76% оценили подход компании к защите конечных устройств с помощью комбинации различных продуктов информационной безопасности как «серьезный». Обнаружение и предотвращение целевых атак важно при построении защиты конечных точек, отметили 73% опрошенных. Около 14% респондентов сказали, что уже сталкивались с целевыми атаками на их компании. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В опросе Positive Technologies, проводившемся в тематических СМИ и телеграм-каналах в конце 2023 г., приняли участие более 170 специалистов по ИБ и ИТ из российских компаний малого, среднего и крупного бизнеса, представляющих ИТ-отрасль (36%), промышленность (16%), государственный сектор (13%), финансовые организации (8%), телекоммуникации (7%), медицину и торговлю (6% от каждой отрасли), а также сферу науки и образования (3%).



Цель исследования — узнать, насколько российские компании защищены от целевых атак, как они выстраивают защиту конечных точек (например, компьютеров, серверов и сетевого оборудования), с какими трудностями при этом сталкиваются и на какие функции продуктов ИБ обращают внимание в первую очередь.

«Почти 80% наших респондентов серьезно относятся к выстраиванию защиты конечных точек, комбинируя разные решения, — сказал Егор Назаров, руководитель направления развития бизнеса защиты от комплексных атак Positive Technologies. — Такой подход чаще используют крупные организации с выстроенными процессами информационной безопасности. Для защиты конечных точек на рынке сейчас представлены различные средства: классические антивирусы, EPP, EDR-решения. При этом на практике одного антивируса недостаточно для обнаружения целевых атак. Его технологии основаны на анализе уже известных угроз, и он может пропустить атаку, развивающуюся по принципу цепочки комбинации различных действий, исполняемых на конечной точке и скрытых под легитимными процессами. Кроме того, недостаточно просто выявить инцидент — необходим широкий инструментарий, позволяющий быстро реагировать на действия злоумышленников».

EDR-решения предоставляют информацию, сгруппированную по событиям на основе поведенческого, статического и других методов анализа, а также предлагают широкий выбор действий по реагированию, включая автоматические. Это помогает освободить специалистов по ИБ от выполнения рутинных задач, переключив их на решение более важных и стратегических вопросов информационной безопасности организации.

При построении защиты конечных точек респонденты выделяют три основные сложности. Первая связана с большой нагрузкой на рабочие станции, что затрудняет работу с приложениями. Важно, чтобы они были легковесными и не перегружали конечные точки. Вторая трудность касается невозможности гибко настроить глубину анализа событий. Часто вендоры поставляют «коробочные» продукты без возможности доработки под потребности клиентов. Наконец, третья — это несовместимость агентов разных средств защиты: при мультивендорном подходе инструменты могут конфликтовать между собой, что приводит к перебоям в работе операционной системы. Поэтому необходимо, чтобы разработчики обеспечивали совместимость своих продуктов с другими системами защиты информации.

Российские компании осознают значимость защиты конечных точек и подходят к этому вопросу индивидуально. Многие из них ограничиваются использованием одного класса продуктов, хотя современный уровень угроз требует более продвинутых решений. Такие средства защиты конечных точек от целевых атак, как MaxPatrol EDR, помогут оперативно выявлять сложные угрозы, обеспечат уверенное реагирование и автоматизацию рутинных операций с учетом особенностей инфраструктуры и процессов построения ИБ в компании.

«При выборе EDR-решения важно обратить внимание на поддержку российских операционных систем, включенных в единый реестр отечественного ПО, способность к интеграции в различные виртуальные среды, гибкость настройки и возможность автономной работы. Кроме того, необходимо встраивать технологии продвинутых методов обнаружения и анализа ВПО, а также инструменты реагирования в процессы проактивного поиска угроз», — сказал Никита Юдин, менеджер по развитию и продвижению решений для защиты конечных точек Positive Technologies.

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Наши технологии используют более 3300 организаций по всему миру.