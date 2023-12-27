Бренд Furla перешел на кадровый ЭДО на платформе HRlink

Производитель сумок и аксессуаров Furla перевел кадровый документооборот в электронный формат. Для этого был выбран сервис HRlink. С переводом кадровой документации в онлайн-формат Furla смогла обеспечить контроль за ее своевременным и корректным подписанием, что имеет большое значение для компаний с распределенной сетью.

Бренд Furla специализируется на производстве модных аксессуаров. Штат компании в России насчитывает 170 человек, большая часть которых — сотрудники розничной сети. У компании есть фирменные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Краснодаре. Всего сеть в России насчитывает 20 бутиков.

Кадровое администрирование локализовано в Москве, и обмен документами с сотрудниками по всей стране до перехода на кадровый ЭДО велся в бумажном формате. Управляющие магазинов получали документы сотрудника на адрес электронной почты бутика, распечатывали официальные бумаги, после чего отдавали их на подпись. В Москву готовые документы направлялись курьером.

Такой подход к кадровому документообороту приводил к целому ряду трудностей. В случае, если сотрудник допускал ошибки при подписании документа, могло уйти много времени на их исправление, так как HR компании узнавал об этом только по факту получения в Москве. Задержки потенциально вели к финансовым рискам. Пандемия и переход бизнеса на удаленный режим работы утвердили компанию в решении перевести кадровый документооборот в полностью электронный формат.

В конце 2021 г. компания начала изучать рынок сервисов кадрового ЭДО. Важными требованиями к сервису были высокий уровень защиты персональных данных сотрудников, наличие опции удаленного оформления на работу, а также интуитивно понятный интерфейс, который не будет вызывать много вопросов у пользователей. В итоге Furla остановила свой выбор на платформе HRlink — бренд высоко оценил профессионализм менеджеров компании, а также получил положительные рекомендации о продукте от коллег из ритейл-сегмента.

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Внедрение безбумажного документооборота в HR заняло около полугода от начала переговоров до подключения практически всех сотрудников компании к платформе кадрового ЭДО.

«С переходом на КЭДО мы можем быть уверены, что важные документы не потеряются и будут оформлены в срок. Теперь HR-специалист может проследить весь процесс подписания приказов и заявлений, а также оперативно исправить ошибки в случае необходимости. Отдельно хочется отметить, что менеджеры HRlink были готовы ответить на любые вопросы и демонстрировали актуальные знания трудового законодательства. Перед стартом проекта нам была предоставлена вся необходимая методическая информация с отсылками на законы. Мы высоко оцениваем качество работы команды HRlink», – сказала Мария Подымова, директор по персоналу Furla.

«Наличие кадрового ЭДО постепенно становится показателем, что компания ценит свою команду и репутацию на рынке. Такие сервисы позволяют исключить любые риски, связанные с неподписанием документов или ошибками в них, а также существенно упростить и ускорить процесс их оформления. А с помощью модуля для удаленного приема на работу Start Link прием новых сотрудников выходит на качественно новый уровень. Компания может формировать позитивный образ в глазах не только сотрудников, но и соискателей», – отметил Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.