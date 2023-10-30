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Бренд Digma выходит на российский рынок принтеров

Бренд Digma, международный производитель цифровой техники и электроники для дома и работы, расширяет направление периферийных устройств и объявляет о начале продаж черно-белых лазерных принтеров. На рынок поступили две модели формата А4 и DHP-2401W с максимальной скоростью печати до 24 страницы в минуту. Благодаря достойной функциональности, экономичности и простому обслуживанию новинки станут надежными и эффективными помощниками для офисных сотрудников и домашних пользователей.

Модель DHP-2401 поставляется без модуля беспроводной связи и подсоединяется к ПК через кабель USB 2.0. Такая конфигурация подойдет пользователям, которым нужна максимальная безопасность и нужно проводное подключение принтера. У DHP-2401W есть встроенный Wi-Fi для беспроводной печати с компьютеров в локальной сети и поддержка Bluetooth 4.0 для настройки параметров подключения к беспроводной сети с помощью смартфона или планшета.

Обе модели универсальны: подойдут как для ежедневного, так и для редкого использования. Они не боятся простоев и засыхания чернил, так как в основе устройств лежит лазерная технология. Скорости печати до 24 страниц в минуту с запасом хватит и для малого офиса. Разрешение составляет 600х600 dpi, что достаточно для печати документов высокого качества. В лоток для бумаги помещается до 150 листов офисной бумаги 80г/м2. Время начала печати первого листа составляет всего около 8,5 секунд.

Принтеры поставляются со стартовым картриджем повышенной емкости – на 2000 отпечатков. Большинству домашних пользователей этого объема хватит более чем на год. Одновременно с принтерами в продаже появятся недорогие оригинальные картриджи производства Digma DH01L на 2000 страниц, а чуть позже появятся модификации: DH01 – стандартной емкости на 1500 страниц; DH01XL с увеличенным ресурсом на 3500 страниц.

В моделях DHP-2401 и DHP-2401W можно использовать картриджи без чипов, что гарантирует доступность расходных материалов. Новинки работают с ОС Windows, а также Linux, включая Astra Linux.

Каждая из моделей доступна в белом и светло-сером цветах. DHP-2401 и DHP-2401W сделаны из высококачественных материалов и имеют современный элегантный дизайн. Они гармонично впишутся в интерьер дома или офиса и не займут много места. Вес каждого устройств составляет 5,2 кг, поэтому проблем с перемещением не возникнет. В комплекте поставляется сетевой кабель, драйвера на диске, USB-кабель для подключения к компьютеру и инструкция. Также драйвера можно скачать с официального сайта Digma.

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Кроме этого беспроводную модель принтера DHP-2401W можно настроить с помощью мобильного приложения Digma netprint, которое доступно для скачивания в App Storeи Google Play.

Digma планирует развивать направление печатающих устройств и в скором времени выпустить на рынок собственные МФУ, а также мощные принтеры для бизнеса.

Устройства уже доступны в «Ситилинке».

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