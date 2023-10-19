Вслед за Москвой, в Казани стала доступна аренда смартфонов

МТС, цифровая экосистема, сообщает о запуске в Казани подписки Share It, которая позволит ежегодно менять свой смартфон на новый. Оформить подписку и арендовать устройство с возможностью выкупа могут абоненты любых операторов. Через 12 месяцев гаджет можно обменять на новый или выкупить его, оплатив остаток стоимости единым платежом или частями в течение полугода. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подписка дает возможность пользоваться смартфоном за 70% от его стоимости. С ней можно пользоваться смартфоном, внося комфортные ежемесячные платежи. При этом подписка — не кредит и не влияет на кредитную нагрузку и рейтинг пользователя. Цена подписки будет зависеть от конкретной модели. Для определения ежемесячного платежа стоимость устройства делится на максимальный срок подписки — 18 месяцев.

Например, для смартфона стоимостью 36 тыс. рублей он составит две тыс. рублей. По истечении года пользователь выплатит из них только 24 тыс. рублей, но уже получит право обменять смартфон на новый. Устройство можно оставить себе, выплатив оставшиеся 12 тыс. рублей либо одним платежом, либо разделив на 6 месяцев. Так, подписка на iPhone 14 Pro Max 128 ГБ ежемесячно будет стоить 7,111 тыс. руб., а взять в аренду Honor X7a с возможностью последующего выкупа можно будет всего за 778 руб. в месяц.

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«Татарстан отличается высоким уровнем цифровизации, а казанцы — активные и продвинутые пользователи цифровых технологий и новинок на рынке. Поэтому неудивительно, что вторым российским городом после Москвы, где запустился сервис, стала Казань. Share It — хорошая возможность пользоваться флагманскими моделями, оплачивая их постепенно. Предложение также будет актуально для казанцев, которые следят за новинками и регулярно обновляют гаджеты на более современные без ущерба для своего кошелька и для экологии. Сейчас сервис работает в 29 магазинах города. Купить по подписке можно смартфоны таких популярных брендов, как Xiaomi, iPhone, realme, Honor и Samsung», — сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Узнать все подробности, оформить подписку и выбрать модель можно на странице Share It. После рассмотрения заполненной на сайте заявки, останется внести первый платеж и забрать смартфон из выбранного салона. Вернуть смартфон можно в любой момент, однако условия отмены подписки будут зависеть от того, когда пользователь решил это сделать: до или после 12 месяцев использования. В программе участвуют устройства стоимостью от 5,994 тыс. руб. до 140 тыс. рублей — больше 80 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung, Honor, Huawei, Infinix, Poco.