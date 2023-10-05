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Бизнес Импортонезависимость
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vStack и «Айти» стали партнерами

Российский интегратор «Айти» подписал соглашение о партнерстве с компанией-разработчиком гиперконвергентной платформы для виртуализации vStack. Благодаря этому интегратор сможет предложить клиентам отечественное решение корпоративного уровня. Это особенно актуально в нынешних условиях, когда компании начали переходить от тактики выжидания к активному поиску альтернатив ушедшим зарубежным компаниям.

Компания «Айти» помогает создавать ИТ-инфраструктуру, независимую от продуктов зарубежных производителей. Среди партнеров интегратора — российские разработчики ПО и оборудования для цифровой трансформации предприятий и организаций. Специалисты «Айти» разрабатывают информационные системы на базе российских платформ.

Благодаря сотрудничеству с vStack «Айти» сможет предлагать клиентам современное отечественное решение для виртуализации. vStack предлагает гиперконвергентную платформу для построения виртуальных ЦОДов, которая может стать альтернативой американскому решению VMware. Платформа внесена в реестр российского ПО. В отличие от аналогов зарубежных производителей, платформа vStack представляет собой менее «тяжелое» решение и не содержит легаси-код в кодовой базе, что обеспечивает высокую производительность. А механизм автоматической отказоустойчивости с избыточностью n+2 помогает обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры. У vStack нет разнообразных элементов с выделенными ролями, у платформы отсутствует дискретность.

Платформу vStack уже успешно внедрила ГК Itglobal.com, что позволило предоставить облачные сервисы с SLA 99,9%. Также среди партнеров vStack — облачный провайдер Serverspace и другие.

«vStack — 100% российская платформа, которая, с одной стороны, может заменить зарубежные продукты уже сегодня, а с другой — никуда не исчезнет с рынка. Мы начали разработку платформы еще до начала всех санкций, взяв курс на независимость от конкретных производителей аппаратного обеспечения. Это позволяет выстраивать инфраструктуру на российских решениях без потери производительности и надежности платформы», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

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