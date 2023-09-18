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«Мегафон» запустил 4G в отдаленном сумоне Холь-Оожу в Туве

Новую зону покрытия, повышенную скорость мобильного интернета и увеличенную емкость сети получили жители малых населенных пунктов Тес-Хемского кожууна республики Тыва. А в селе Холь-Оожу мобильный интернет 4G появился впервые. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

На базовых станциях, расположенных в административном центре Тес-Хемского кожууна Самагалтае и в небольших селах: Шуурмак, О-Шынаа, Ак-Эрик, Холь-Оожу специалисты оператора провели монтаж дополнительного оборудования, а также рефарминг сети в низкочастотном диапазоне LTE. Это позволило расширить зоны покрытия высокоскоростным интернетом и увеличить емкость сети.

Новые цифровые возможности появились у более чем 6 тыс. жителей, в том числе, из отдаленных населенных пунктов. Некоторые их них расположены в три раза ближе к соседней стране, чем к райцентру.

По результатам замеров, проведенных аналитиками компании, мобильный интернет в зонах модернизации сети стал работать в среднем на 25% быстрее, а в сумоне Шуурмак перераспределение диапазонов позволило вдвое увеличить скорость 4G.

В Холь-Оожу высокоскоростной интернет мегафона появился впервые. Село находится в горной местности, в 20 километрах от границы с Монголией. Здесь проживает более 400 человек. Теперь местные жители могут пользоваться всеми возможностями быстрого мобильного интернета: получать госуслуги в электронном виде, пробовать новые форматы обучения, разнообразить отдых видеофильмами и контентом для самообразования, общаться с друзьями и близкими по видеосвязи.

«Мы понимаем, что для жителей отдаленных населенных пунктов Тувы связь является одним из самых значимых элементов инфраструктуры. Специалисты МегаФона накопили существенный опыт работы в условиях сложного рельефа, климатических условий и особенностей логистики в регионе. Мы планомерно реализуем мероприятия для расширения доступа пользователей к мобильной связи четвертого поколения как в крупных населенных пунктах, так и в небольших селах», – отметила директор «Мегафона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

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Востребованность услуг связи в этих местах подтверждают обезличенные данные трафика с базовых станций, где проведена модернизация. За последний месяц абоненты прокачали здесь более 17 тыс. ГБ данных и проговорили более 580 часов. На связь в Тес-Хемском кожууне выходили абоненты из 50 российских регионов. 80 % из них - жители Тувы. Из приезжих самыми активными были визитеры их Красноярска, Абакана, Новосибирска и Кузбасса.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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