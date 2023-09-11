Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение

Разработчик платформы vStack и ИЦ «Телеком-сервис» подписали партнерское соглашение.

В рамках партнерства сетевой интегратор ИЦ «Телеком-сервис» предлагает заказчикам российскую гиперконвергентную платформу для создания полностью управляемого виртуального дата-центра уровня Enterprise на базе стандартного серверного оборудования.

Платформа vStack является доступной альтернативой для импортозамещения VMware, способной заменить корпоративные решения для хранения и виртуализации.

Гиперконвергентное решение объединяет в платформе вычислительные ресурсы, хранение данных и управление сетями, что дает ряд преимуществ в сравнении с классическим конвергентным подходом к построению ИТ-инфраструктуры.

Построение виртуального дата-центра на платформе vStack позволит заказчикам оптимизировать затраты на оборудование и значительно сократить потребление ресурсов ЦОДа.

Платформа vStack ориентирована на средних и крупных корпоративных и государственных заказчиков. Решение предназначено для сервис-провайдеров, финансового сектора, образовательных учреждений и здравоохранения, компаний-разработчиков, промышленных компаний, сфер ритейла и электронной коммерции, а также для государственных и бюджетных организаций.

В основе высокотехнологичного решения для виртуализации vStack лежит собственная разработка сетевого стека и операционная система на базе FreeBSD с тонким гипервизором, созданные специалистами Itglobal.com. Решение vStack включено в единый реестр отечественного ПО Минцифры РФ и позволяет заказчикам заменить платформу VMware.

«Вместо преобладающих на рынке типовых решений на основе open source мы создали платформу с собственными разработками в слое управления, операционной системы, кластера и всех прикладных контроллеров, работающих на его узлах. Это позволило обеспечить высокую производительность нашего решения, сохранить легковесность, чистоту кода и простоту эксплуатации», — сказал Станислав Мриль, генеральный директор vStack.

«Бесперебойная работа и экономичность комплексного отечественного решения vStack позволит специалистам ИЦ «Телеком-сервис» создавать и развивать эффективную и современную инфраструктуру высокой доступности и управляемости в рамках программы импортозамещения. Это особенно важно в условиях санкций и ухода с рынка ведущих зарубежных игроков», — отметили в компании ИЦ «Телеком-сервис».