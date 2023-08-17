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Две трети фишинговых доменов – цифровые

По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, большая часть доменов, разделегированных в российских зонах в связи с фишинговой активностью, являются цифровыми, то есть содержащими только цифры, либо цифры и несколько букв.

Такие доменные имена используются для имитации перехода на сайты российских банков, маркетплейсов и онлайн-сервисов. Мошенники отправляют пользователям сгенерированные фишинговые ссылки на эти домены для оплаты товара и доставки, а для снижения бдительности жертвы к цифровой части домена добавляют название имитируемого сайта или сервиса: например, sberbank.ld1252.ru, youla.id-4007.ru или avito.id6990.ru.

По информации Координационного центра, использование фишерами цифровых доменов началось во время эпидемии COVID-19 вместе с ростом спроса на различные службы доставки, однако быстро набрало популярность и сейчас приняло массовый характер. Так, если в 2020 г. доля таких доменов составляла 10-20% от общего количества обращений компетентных организаций к регистраторам, в 2022 г. – порядка 50% обращений, то по итогам шести месяцев 2023 г. их доля выросла до 70% обращений.

По мнению экспертов Координационного центра, активное использование цифровых доменов связано с легкостью их генерации и отсутствием необходимости придумывать для каждого имени уникальную словарную составляющую, при том, что запас слов и аббревиатур в любом домене ограничен. Кроме того, подобные домены используют зарубежные злоумышленники, не владеющие русским языком. В частности, в ходе июньской атаки на зону .РФ более 2600 цифровых доменов было зарегистрировано на данные граждан КНР и применялось для распространения вредоносного ПО.

Как сказал руководитель проектов Координационного центра доменов .RU/.РФ Евгений Панков, мошенники объясняют своим жертвам такие доменные имена тем, что они якобы содержат номер заказа или иную служебную информацию. «Чтобы не стать жертвой мошенников, пользователям стоит быть предельно осторожными с цифровыми доменами и помнить, что доменное имя читается справа налево. Поэтому даже, если сервис «Юла» или подобные начнут использовать домены третьего уровня, доверять можно домену id6990.youla.ru, но не youla.id6990.ru. А также, в случае сомнений не пренебрегать звонком в службу поддержки того или иного сервиса для уточнения информации», - отметил он.

«Мы предполагаем, что борьба с цифровыми доменами, как и с фишингом в Рунете в целом, станет значительно более эффективной после введения обязательного подтверждения личности администратора доменного имени через ЕСИА (портал «Госуслуги»), а до этого момента пользователям необходимо быть внимательными к ссылкам, особенно поступающим в связи с финансовыми и коммерческими операциями. В случае, если вы столкнулись с мошенничеством в интернете, направьте жалобу на этот ресурс через горячую линию в одну из компетентных организаций на сайте «Доменный патруль». В случае подтверждения нарушения, делегирование домена будет прекращено в кратчайшее время», - добавил Евгений Панков.

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