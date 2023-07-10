Kaspersky для Android теперь доступен в RuStore

Решение Kaspersky для мобильных устройств на базе Android появилось в RuStore — российском магазине приложений. Некоторые опции приложения предоставляются пользователям бесплатно, а для доступа к расширенной версии можно оформить подписку. Программа поможет защитить данные владельцев смартфонов, их аккаунты, а также позволит бороться с потенциальными последствиями утечек личной информации из сторонних сервисов. Ранее технологии «Лаборатории Касперского» были интегрированы в RuStore для базовой защиты девайсов пользователей от вредоносных программ.

Kaspersky для Android защищает от различных онлайн-угроз, в том числе от вредоносных программ, сталкерского ПО, а также троянцев-шпионов. Благодаря функции «Где моё устройство» пользователь может дистанционно отследить личный смартфон и удалить с него данные — это будет полезно, например, в случае потери гаджета. Также в решении есть функция «Безопасный QR-сканер» — для обнаружения фишинга и скама, скрывающихся за QR-кодами или штрихкодами.

В расширенной, платной версии представлена функция «Поиск утечки данных». Программа оповестит пользователя о компрометации учётных записей из сторонних сервисов и предоставит рекомендации по дальнейшим действиям. Функция «Защита приложений» обезопасит информацию от посторонних благодаря дополнительной проверке PIN-кодом, который будет необходимо ввести при открытии выбранных пользователем приложений, например, социальных сетей или чатов. «Мониторинг умного дома» покажет все устройства, подключенные к вашей домашней сети, и поможет обнаружить «непрошеных гостей».

Для полноценной защиты данных на устройствах эксперты рекомендуют: скачивать приложения только с официальных ресурсов; использовать помимо базовой защиты, которую предлагает RuStore, надёжное решение, которое предоставит дополнительный уровень защиты — в том числе от фишинга и скама; регулярно обновлять приложения — вместе с обновлениями разработчики выпускают патчи с исправлениями уязвимостей и ошибок; обращать внимание на то, какие разрешения вы выдаёте приложениям; использовать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно.