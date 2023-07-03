Систему «ЭРА-ГЛОНАСС» тестируют для повышения безопасности электросамокатов

В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Тестирование проводится при участии Минпромторга России, Департамента транспорта Москвы, столичного ЦОДД, АО «ГЛОНАСС», АО «НИИМА «Прогресс» и «ИТ-Резерв». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«С каждым годом растет популярность электросамокатов, при этом некоторые владельцы не соблюдают правила, превышают скорость, едут по скоростным магистралям. Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геозонирования совместно с коллегами и АО «ГЛОНАСС». Уверены, что результаты пилотного проекта по использованию «ЭРА-ГЛОНАСС» и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями в ПДД лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Это соответствует задаче мэра Москвы С. Собянина по снижению аварийности в городе», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 1 марта 2023 г. вступили в силу новые правила дорожного движения, которые ограничили максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Изменения призваны снизить риски возникновения тяжелых ДТП и сделать этот вид транспорта более безопасным.

«При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС». Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями – 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч (тротуары, пешеходные переходы, парки и т.д.) Эксперимент пройдет до конца сезона», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

По мнению генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, ЦОДД Москвы станет примером того, как необходимо заботиться о безопасности всех участников дорожного движения. «Подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» создает равные условия для пользователей электросамокатов, позволяет и в онлайн, и офлайн режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными ограничениями. При этом Дептранс столицы сможет оперативно корректировать и актуализировать эти параметры, которые будут автоматически обновляться для подключенных самокатов. Это показательный пример, как «ЭРА-ГЛОНАСС» становится решением самых острых проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности на транспорте», - заключил глава АО «ГЛОНАСС».