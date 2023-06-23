Исследование «Атол»: в России за 2022 г. зарегистрировалось более 1 млн новых предприятий

Аналитики «Атол» провели исследование и выяснили, что за 2022 г. в России открылось около 1,05 млн коммерческих предприятий, которые приобрели в общей сложности около 440 тыс. касс. Аппроксимируя данные «Атол», можно сказать, что безусловным лидером фискализации стали представители розничной торговли — на долю этого направления приходится более половины (53%) всех проданных касс. При этом 30% относится к компаниям, реализующим товары повседневного спроса, 5% — на fashion, 4% — на аптеки, 3% — товары для дома, еще 10% суммарно — на торговлю электроникой, ювелирной и иной продукцией. Об этом CNews сообщили представители компании «Атол».

На втором месте по количеству используемого кассового оборудования сегмент услуг. Всего на долю этого направления приходится почти четверть (23%) всех кассовых терминалов. Доля HoReCa составляет около 10%, чуть меньше мелкий опт — 7%, производственные предприятия около 3%, АЗС и перевозки — по 2%.

Всего, по данным аналитиков, в мае 2023 г. в России функционировало более 1,6 млн торгово-сервисных предприятий разного размера, около 38% из которых являются клиентами «Атол». При этом количество касс компании, работающих на территории России, составляет около 1,4 млн устройств.

Юлия Русинова, директор центра компетенций по цифровой экономике и GR «Атол», сказала: «Опираясь на данные исследования, мы прогнозируем, что в 2023 г. будет наблюдаться рост числа открытий новых предприятий и сохранение положительного тренда по регистрациям. Уверены, что бизнес сектор будет продолжать развиваться и предоставлять новые возможности для предпринимателей, в том числе кассовый сегмент, который играет важную роль в экономике страны. Кассы выполняют необходимые контрольные функции, защищают права обычных покупателей, позволяя следить за ценами и составом оплаченной покупки, проверять подлинность маркированных товаров. ФНС кассы обеспечивают возможность контролировать и прогнозировать в режиме реального времени пополнение бюджета, проводить мониторинг активности и самочувствия бизнеса, отслеживать уровень социально значимых товаров. Наконец, кассы необходимы владельцам торгово-сервисных предприятий для контроля движения товаров и денежных потоков, а также завершать цепочку прослеживания маркированных товаров, защищая бизнес и покупателей от нелегальной и контрафактной продукции».

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«Атол» (сокр. от «Автоматизация торговли и логистики») — разработчик технологий для обмена товарами и услугами в России, помогает продавать, транспортировать, учитывать любую продукцию, принимать платежи и оказывать сервис организациям любого размера: от небольшой торговой точки до крупных розничных сетей и логистических центров. Продуктовая линейка «Атол» насчитывает более 100 комплексных продуктов собственной разработки, включающих различные устройства, прикладное ПО, SaaS и пр. Компания входит в четверку лидеров среди крупнейших ИТ-поставщиков в ритейле (по данным рейтинга CNews). Партнерская сеть «Атол» насчитывает более 2 тыс. организаций во всех федеральных округах страны.