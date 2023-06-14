ВТБ перевел всех сотрудников банка на полностью отечественную видеоконференцсвязь

ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший не только быстро заменить импортозависимые ВКС-сервисы, но и обеспечить высокий уровень качества связи. Решение было доработано под потребности ВТБ с учетом высоких требований к безопасности и особенностей архитектурны банка. Доработанный ВКС-сервис был представлен на стенде ВТБ в рамках ПМЭФ.

Сегодня более 14 тыс. сотрудников ВТБ ежедневно используют новый ВКС-сервис, проводя порядка 10 тыс. встреч. Пиковая нагрузка на систему может превышать 7 тыс. одновременных пользователей.

ВТБ стал первой на рынке компанией, для которой в рамках DION реализована уникальная гибридная архитектура. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, сокращаются затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений конечным пользователям.

«Мы работаем с DION уже больше года и с его помощью выстроили единую внутреннюю платформу для безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. ВКС-сервис интегрирован с решением для коллегиальных органов «Комитет Онлайн», что позволило нам объединить в единой системе всю необходимую нам функциональность. На отечественные системы видеоконференций сейчас переходят многие, но возможность подключиться на встречу в защищенной безопасной среде, работать с материалами, иметь возможность голосовать и формировать итоговые решения — это уникальное преимущество. Что позволяет нам уйти от бюрократии в сторону оптимизации собственных ресурсов и экономии времени», — рассказал Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В рамках доработки решения были реализованы виртуальные переговорные комнаты с функционалом комнат ожидания, подключение после одобрения организатора, а также механизм подключения внешних участников к совещаниям в безопасном контуре.

Пользователи имеют возможность подключаться к встречам как с личных мобильных устройств, так и из корпоративного контура с возможностью использования современного протокола авторизации и аутентификации SAML 2.0. Уже в третьем квартале 2023 года станет доступен функционал видеозаписи встреч с последующим хранением на серверах в контуре ВТБ.

Была настроена интеграция с существующей ВКС-инфраструктурой банка: благодаря этому появилась возможность подключения во внутренние и облачные конференции по короткому номеру с терминалов ВКС из переговорных комнат банка.

Сегодня DION в ВТБ объединяет функционал видеоконференцсвязи, звонков «один-на-один» и видеохостинг Дион.Видео. В разработке — чаты, возможность хранения и обмена файлами, online-доски, а также функционал преобразования речи в текст.

DION стал первой отечественной ВКС-системой, способной на программном уровне противостоять кибератакам с применением квантовых компьютеров. ВТБ принял участие в тестировании полностью защищенного постквантовыми алгоритмами канала связи между пользователем и сервером.

DION работает на импортонезависимых компонентах, входит в реестр российского ПО и находится в процессе получения технической сертификации (ФСТЭК). Платформа обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и соответствует всем требованиям законодательства РФ. В основе DION — отечественная разработка с минимальным количеством open source-элементов, а отказоустойчивость и масштабирование обеспечивают микросервисы.