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МТС вывела село Сугаш в интернет

МТС обеспечила устойчивое покрытие 4G на территории малонаселенного села Сугаш в Усть-Коксинском районе Горного Алтая, установив новое оборудование LTE-900. Базовая станция с увеличенным радиусом работы закрыла «белые пятна» в селе и на прилегающей части автомобильной дороги Черга-Тюнгур, где мобильный интернет крайне востребован. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Сугаш расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай, в нем проживает чуть более 500 человек. После установки нового оборудования «дальнобойной» сети у сельчан появился скоростной LTE-интернет. Радиус действия базовой станции составляет более 10 км, поэтому сигнала хватило не только для территории села, но и для прилегающей автомагистрали. Благодаря технологии LTE-900 мобильный интернет теперь доступен на участке региональной автотрассы 84К-121 Черга – Тюнгур (природный парк «Белуха»), по которой проходят маршруты на Усть-Коксу, Мультинские озера, Белуху и заповедник Катунский. Теперь местные жители и автопутешественники могут свободно загружать карты, смотреть онлайн видеоролики, отправлять и получать тяжелые файлы, пользоваться современными цифровыми сервисами без ограничений.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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