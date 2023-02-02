Внедрение цифровых инструментов на производствах принесло «Томскнефтехиму» более 1,3 млрд рублей

Томское предприятие СИБУРа с 2019 г. реализует масштабную программу цифровой трансформации, что позволяет повысить эффективность технологических процессов и работы оборудования, производительность труда, промышленную и экологическую безопасность, снизить риски травматизма персонала. Только за 2022 г. экономический эффект от внедренных цифровых инструментов составил 376 млн руб., в целом за четыре года цифровизация принесла предприятию более 1,3 млрд руб. благодаря снижению операционных затрат, поиску и устранению потерь, а также увеличению объемов выпуска продукции. Об этом CNews сообщили представители «Томскнефтехима».

«“Томскнефтехим” является одним из флагманов цифровой трансформации в компании СИБУР. На текущий момент на предприятии внедрено более 15 цифровых инструментов. Часть из них разрабатываются и тестируются сначала именно на “Томскнефтехиме”, а в дальнейшем тиражируются на другие заводы в периметре СИБУРа. Среди таких инновационных инструментов и решений — ультразвуковой течеискатель, AR-удаленный эксперт, RTO пиролиза собственной разработки, СУУТП и RTO на производстве полиэтилена», — сказал руководитель службы Цифровые технологии «Томскнефтехима» Вадим Закиров.

В целом все решения, которые предприятие сейчас использует, относятся к следующим технологическим областям: цифровизация процессов (мобильные обходы, мобильные ремонты, цифровые наряды-допуски); индустрия 4.0 (системы интеллектуального видеонаблюдения, промышленный интернет вещей и беспроводные IIoT-датчики, ультразвуковые течеискатели и др.); автоматизация на базе искусственного интеллекта и продвинутой аналитики (система оптимизации технологических процессов в режиме реального времени (RTO), система визуализации производственных показателей «Эконс», система усовершенствованного управления технологическим процессом и модульная процедурная автоматизация).

Особый интерес представляет система «Эконс», в основе которой лежит визуализация ключевых параметров процесса производств в режиме реального времени. «Эконс» можно назвать компасом, который развивает не только технологические, но и экономические компетенции персонала, а также позволяет в online-режиме рассчитывать KPI (ключевые показатели эффективности). По проекту «Эконс» экономический эффект за 2022 г. составил 88 млн руб.

Проект усовершенствованного управления технологическими процессами (RTO+APC) на реакторном блоке производства полиэтилена, внедрение которого началось в 2022 г., является одним из уникальных для предприятия и для рынка в целом. Он позволит не только повысить производительность и снизить затраты, но и автоматизировать процесс с помощью «умных» моделей и алгоритмов. У операторов появится так называемый производственный «автопилот», с помощью которого будут комплексно решаться нелинейные задачи роста эффективности, тем самым приближая предприятие к мировым лидерам.

Ряд инновационных решений были применены в ходе масштабного остановочного ремонта в 2022 г., когда предприятие успешно перешло на увеличенный четырехлетний межремонтный интервал. Например, ультразвуковой детектор для обнаружения утечки газовых сред и система видеонаблюдения обеспечивали безопасность и эффективность проведения работ.

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В 2023 г. «Томскнефтехим» продолжит работу в сфере цифровой трансформации. Из основных направлений — развитие технологического моделирования и мультивариативного анализа, дальнейшая цифровизация процессов, реализация систем класса RTO на ключевых установках предприятия, проработка синергетических кейсов на стыке нескольких цифровых инструментов, а также расширение сферы их применения для решения реальных производственных задач.

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ООО «Томскнефтехим» — российский производитель полимеров, входит в СИБУР. Предприятие выпускает полиэтилен низкой плотности, полипропилен и на их основе специальные марки с особыми потребительскими свойствами для таких сегментов, как медицина, строительство, сельское хозяйство, кабельная индустрия и др. Установленная мощность производства мономеров — этилена и пропилена — составляет 300 тыс. тонн и 139 тыс. тонн в год соответственно, полимеров: полипропилена и полиэтилена низкой плотности — 140 тыс. и 270 тыс. тонн в год.