На российских автомобильных границах появилось электронное бронирование очереди

Россия впервые внедрила единую систему электронного бронировании очереди для автомобилей. Цифровое решение, разработанное компанией «Софт телематика» (входит в концерн «Телематика») для Министерства транспорта России, значительно сократит время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

В зависимости от международного направления ожидание в очереди на границе может составлять от нескольких часов до суток. Создаваемая единая система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска (МАПП). Услуга будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц. После прохождения регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет лишь выбрать свободную дату и время для проезда, подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС-оповещение. Также воспользоваться сервисом будет возможно через сайт «Госуслуги» или по прибытию в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Цифровизация очереди упорядочит процесс прохождения границы, окажет положительный эффект на развитие товарооборота, в целом укрепит транзитный потенциал страны, а также ускорит процессы импорта и экспорта по стратегическим важным направлениям. Благодаря системе повысится прогнозируемость сроков прибытия грузов и снизятся расходы транспортных компаний, связанные с потерей времени в очередях.

«Километровые очереди из автомобилей на границах исчезнут в ходе распространения применения системы водителями. Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу. Первый электронный пункт уже начал свою работу на российско-литовской границе “МАПП – Чернышевское”. В перспективе планируется масштабировать технологическое решение на остальные международные пункты пропуска на территории России», - сказал Дмитрий Казаринов, генеральный директор компании «Софт телематика».

Система электронного бронирования включает информационный контур безопасности и строгий порядок формирования индивидуальных временных слотов, которые обеспечат высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди.

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Концерн «Телематика» — международный разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.

«Софт телематика» – российский разработчик высоконагруженных ИТ-платформ федерального масштаба на открытом ПО. Основные направления деятельности – системы платности на автодорогах, интеллектуальные транспортные системы, решения для автоматизированного управления дорожным движением, технология «умной» дороги (взаимодействие подключенных автомобилей и беспилотного транспорта с дорожной инфраструктурой), специальное ПО для государственных ведомств.