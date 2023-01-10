«Базальт СПО» получила грант ФСИ на разработку открытой библиотеки запросов к БД доменов с различной организацией

«Базальт СПО» получила грантовую поддержку Фонда содействия инновациям на доработку открытой библиотеки libdomain, предназначенной для создания и применения инструментов администрирования доменов с различной организацией: Samba, FreeIPA, Active Directory. Это решение особенно необходимо сейчас, когда госсектор и бизнес массово переходят с импортных операционных систем на российские, а инструменты администрирования отечественных систем активно развиваются.

Библиотека позволит обобщить (унифицировать) запросы к базам данных служб каталогов различных доменных инфраструктур. Ее использование дает в том числе возможность создавать и применять единые групповые политики для корпоративной ИТ-инфраструктуры с российскими и зарубежными операционными системами. В 2022 г. «Базальт СПО» завершила проект по созданию инструментов управления групповыми политиками, реализованный при грантовой поддержке РФРИТ, и продолжает работу над совершенствованием этого решения.

«Грантовая поддержка Фонда содействия инновациям позволит нам ускорить развитие открытой библиотеки libdomain. Она будет включена в независимый открытый репозиторий проекта «Сизиф», поэтому воспользоваться ею смогут разработчики инструментов для администрирования доменов. В создании таких инструментов очень заинтересованы российские организации и предприятия, ведь это поможет им бесшовно перевести ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО. «Базальт СПО» в 2022 г. уже завершила проект по созданию инструментов управления групповыми политиками, реализованный при грантовой поддержке РФРИТ, и продолжает работу над совершенствованием этого решения», — отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

Библиотека libdomain, разрабатываемая компанией «Базальт СПО», — это открытый проект. Его смогут использовать разработчики всех стран для создания: специализированных средств управления доменной инфраструктурой; дополнительных коммерческих приложений (например, laps для Windows); средств интеграции с другими приложениями (например, «1С» под Linux); приложений для миграции с Windows на российские ОС на ядре Linux; средств автоматизации процессов в крупных организациях; специализированных модулей для powershell; сред администрирования и т.д.

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С 2022 г. Фонд содействия инновациям начал выдавать гранты на разработку свободного программного обеспечения. Специалисты «Базальт СПО» надеются, что грантовая поддержка проектов разработки свободного программного обеспечения будет увеличиваться. Это позволит российским программистам передать еще больше своих разработок в общее пользование, тем самым усилив трансфер технологий с международных проектов СПО и свои позиции в них.