Россияне боятся искусственного интеллекта: он может занять их рабочие места

Образовательная платформа GeekBrains провела исследование, чтобы понять, что россияне знают об искусственном интеллекте, как относятся к его развитию и как реагируют на то, что в скором времени ИИ может заменить их профессии.

Более половины россиян утверждают, что знают (60%) или хотя бы слышали (27%) о том, что такое искусственный интеллект. Так показатель осведомленности среди респондентов в 2022 г. оказался выше на 6% по сравнению с данными ВЦИОМ от 2021 г. Однако полностью доверяют технологии лишь 14% из них. 65% респондентов уверены, что люди должны контролировать ИИ, а 8% и вовсе бояться его развития.

В основном это связано с тем, что более половины опрошенных видят в его развитии сокращение рабочих мест (58%). В том, что их профессии могут полностью исчезнуть уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал не сомневаются 46% из них. В основном это касается переводчиков (55%), работников сферы обслуживания (51%), банковских служащих (46%), бухгалтеров (41%), рабочих на производствах (40%), водителей (37%), курьеров (31%), финансовых консультантов (28%) и аудиторов (21%). Кроме того, 42% россиян пугают технические сбои, 38% – проблемы с безопасностью персональных данных, а 37% сокращение общения между людьми. Беспокойство вызывает и способность контроля искусственного интеллекта (15%).

Тем не менее, абсолютно большинство россиян соглашаются с тезисом, что за искусственным интеллектом стоит будущее (88%), и считают, что он способствует развитию многих отраслей. Например, информационных технологий (47%), сферы обслуживания (42%), банковского и финансового сектора (40%), образования (37%), науки (32%), здравоохранения (32%), государственного управления (20%) и принятию судебных решений (14%). Респонденты полагают, что с внедрением технологий в эти сферы работа будет выполняться оперативнее (29%), качественнее (16%) и объективней (10%).

При этом абсолютное большинство опрошенных и сами были бы не прочь разобраться в технологии более подробно (85%), а более половины хотели бы работать в направлении, связанном с искусственным интеллектом (55%). Наиболее перспективными направлениями для карьеры они считают робототехнику (64%), умные города (53%), машинное обучение (40%), игры (32%), компьютерное зрение (32%), интернет вещей (29%), чат-боты (29%), интеллектуальные системы поддержки принятия решений (28%), обработка естественного языка (25%), рекомендательные системы(24%) и машинное творчество (15%).

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По их мнению, государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта: создавать и финансировать программы по обучению работе с технологиями (53%), оказывать финансовую поддержку частным компаниям, занимающимся разработкой (33%), регулировать общественные отношения, связанные с использованием искусственного интеллекта (26%) и вести работу по популяризации искусственного интеллекта(19%). В настоящий момент, по оценкам респондентов, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%). Однако стоит отметить стремление России повысить показатель развития ИИ в стране, о чем свидетельствует указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 14 октября 2019 г. На основании данного указа была принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., в которой определены цели, задачи искусственного интеллекта и подчеркнуто то, что использование данной технологии способствует созданию условий для улучшения эффективности и формирования принципиально новых направлений деятельности хозяйствующих субъектов.

В опросе приняли участие более 2000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.