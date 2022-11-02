Merlion подписал дистрибьюторское соглашение с Future Technologies

Компании Merlion и Future Technologies, разработчик и подтвержденный производитель оптических трансиверов, подписали дистрибьюторское соглашение. Согласно документу, Merlion в своем партнерском канале начинает продвигать весь продуктовый портфель вендора, включающий в себя оборудование для операторов связи и интернет-провайдеров. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Future Technologies – первый российский производитель оптических трансиверов, медиаконвертеров и пассивного оборудования. Компания осуществляет полный цикл разработки и производства продукции, включающий собственные схемотехнику, топологию, программное обеспечение, сборку, настройку и техническую поддержку.

Продукция компании Future Technologies отвечает всем международным стандартам и требованиям информационной безопасности России. Изделия, производимые компанией, внесены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, и в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Все эти факты говорят о том, что оборудование Future Technologies можно включать в инфраструктурные проекты на объектах, где требуется использование исключительно отечественных решений.

Merlion в сотрудничестве с Future Technologies готов будет предложить партнерам гибкие по конфигурациям, бюджетам и срокам поставки решения под проекты любых масштабов – разработчик имеет собственный департамент Research and Development и производственные мощности на территории России, позволяющие ежемесячно выпускать более 25 тыс. изделий.

В ближайшее время дистрибьютор и разработчик планируют представить партнерам продукцию и рассказать о преимуществах и особенностях продуктов вендора, обозначить сценарии интеграции и продемонстрировать успешные кейсы.

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Merlion – это российский широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.

Партнерская сеть Merlion насчитывает 8800 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 280 тыс. кв. м.