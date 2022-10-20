«Ростех» поставил сверхвысокочастотный прибор для обеспечения работы спутника интернет-связи «СКИФ-Д»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил лампу бегущей волны нового типа на космический аппарат «СКИФ-Д» – первый спутник российской космической группировки «Сфера». Лампа бегущей волны – основной элемент усилителя мощности, устанавливаемого на космический аппарат связи и предназначенного для передачи радиосигнала с поверхности Земли. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Лампа бегущей волны (ЛБВ) А-2015 как основной элемент усилителя мощности разработана и произведена входящим в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» в интересах АО «Российские космические системы» (РКС) – головного предприятия Госкорпорации «Роскосмос». ЛБВ работает в Ка-диапазоне, имеет небольшой вес – менее 1 кг – и срок службы до 15 лет.

«ЛБВ А-2015 является продолжением нашей линейки облегченных высокоэффективных отечественных бортовых ламп. Они полностью совместимы с другой новой продукцией предприятия для космоса, такой как элементы СВЧ-трактов – переключатели и переходы. Таким образом мы еще больше расширяем номенклатуру изделий для комплектации российских космических аппаратов отечественной электронно-компонентной базой. Новыми видами ЛБВ и элементами СВЧ-трактов уже заинтересовались крупнейшие производители бортовой аппаратуры, уже ведутся переговоры о поставке продукции для комплектации космических аппаратов, пуск которых запланирован на 2024-2027 гг.», – отметил генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено и поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых составляет более 36 млн часов.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.