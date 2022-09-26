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Томичи получили возможность сократить затраты на связь на 40%

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске первого совместного тарифа с провайдером «Зеленая точка». Таким образом, при одновременном подключении мобильной связи, домашнего интернета и телевидения томичи смогут сократить расходы на телеком-услуги на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В настоящий момент совместный тариф доступен абонентам МТС во всех районах города Томска. Пакетный тариф включает в себя мобильную связь, домашний интернет и ТВ, а также доступ к онлайн-кинотеатру KION. Несколько сервисов для удобства пользователей объединены одним счетом, поэтому плата списывается с мобильного телефона. Абоненты таких предложений могут управлять всеми услугами через личный кабинет, обращаться за консультациями и помощью в общий контактный центр МТС.

«Если сравнить новые условия и стоимость каждого сервиса по отдельности, то экономия будет существенной. Стоимость пакета услуг составит от 690 руб. в месяц, что на 40% ниже, чем в случае раздельного подключения тех же самых услуг. Новый тариф позволяет объединить близких в группу, и совместно пользоваться мобильным интернетом и пакетами минут. Участники группы могут звонить друг другу бесплатно и без ограничений. Еще один плюс – удобство оплаты по принципу «одного окна». Таким образом, наши абоненты будут экономить не только деньги, но и время», – сказала директор по маркетингу МТС в Томской области Евгения Тимофеева.

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ИТ в госсекторе

Публичное акционерное общество «Мобильные телемистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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