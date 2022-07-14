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Югорские компании стали чаще снижать издержки с помощью удаленного контроля разъездного персонала

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает росте спроса на 40% на удаленный контроль сотрудников среди предприятий Югры с начала 2022 г. Наибольшую активность показали нефтесервисные и транспортные компании. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами спроса на дистанционный контроль персонала стали нефтесервисные организации, которые обслуживают разведку и добычу нефти, бурение скважин, геологические работы на месторождениях в ХМАО. На их долю пришлось более 505 от общего количества новых подключений. Транспортные предприятия и автопарки заняли второе место и составили треть всех обращений. Третье место разделили ЧОПы, управляющие компании и строительные организации – около 20%.

Одной из причин всплеска спроса на сервис «Мобильные сотрудники» от МТС среди нефтесервисных компаний стало расширение штата персонала и перераспределение функциональных задач на фоне ухода с российского рынка зарубежных бизнес-игроков отрасли. Сервис позволяет отслеживать перемещения разъездных сотрудников, с помощью GPS-трекеров определять точное месторасположение, например, электриков, бурильщиков на удаленных «кустах», ставить им задачи, в автоматическом режиме распределять входящие заявки между сотрудниками в зависимости от их загруженности, локации и специализации.

«У югорских компаний мы наблюдаем тренд на активный поиск цифровых решений, которые в непростое время смогут снизить издержки, повысить рентабельность бизнеса и увеличить эффективность работы сотрудников. Востребованность и удобство услуги для контроля разъездного персонала очевидна. Так, если в январе 2022 г. корпоративный клиент осуществлял координацию работы в среднем 10 человек, то через полгода эта цифра выросла вдвое. Решение может быть интересно не только нефтесервисным компаниям, но и логистическим, медицинским службам, службам безопасности, и, безусловно, автопаркам. К примеру, оно позволяет контролировать скорость передвижения транспорта, расход топлива, выявление незаконных сливов, проведение ТО и сроки действия пропусков», — сказал директор департамента по работе с бизнес-рынком МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

Амир Даутов, InfoWatch: Корпоративный периметр из-за удаленки превратился в «решето» с уязвимостями
Защита данных

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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