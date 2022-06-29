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Инвестиции в высокотехнологичные производства ОЭЗ «Технополис “Москва”» выросли вдвое

Компании, являющиеся резидентами кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны «Технополис “Москва”», в 2021 г. вложили в свои предприятия более 650 млн руб. – почти в два раза больше, чем в 2020 г.. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Суммарный объем инвестиций компаний-резидентов кластера высокотехнологичных производств особой экономической зоны Москвы за 2021 г. превысил 650 млн руб. Это почти в два раза больше результата предыдущего года, когда показатель составил 340 млн руб., и в пять раз – 2019 г. с объемом вложений на сумму 110 млн руб.», – рассказал Владимир Ефимов.

Статус резидента особой экономической зоны имеет около 90 компаний, которые разделены на шесть кластеров. Резиденты кластера высокотехнологичных производств развивают 3D-печать и металлообработку, создают новое промышленное, транспортное и учебное оборудование, разрабатывают плазменные установки и другую инновационную продукцию.

«В кластер высокотехнологичных производств входят 14 предприятий. За все время работы резиденты из данной сферы инвестировали в свои проекты на территории особой экономической зоны около 1,1 млрд руб. и создали более 480 рабочих мест», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Более половины от общего объема вложений в кластере осуществили резиденты площадки «Печатники» ОЭЗ «Технополис “Москва”», отметил ее генеральный директор Геннадий Дегтев.

«Площадки столичной ОЭЗ привлекают высокотехнологичные производства удобством инфраструктуры и логистики, а также широкими возможностями для кооперации и инновационной деятельности. Кроме того, каждый резидент получает экономические преимущества, среди которых, например, освобождение от налогов на землю, имущество и транспорт, а также снижение налога на прибыль до двух процентов», – добавил Геннадий Дегтев.

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Особая экономическая зона «Технополис “Москва”», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде.

Для резидентов действуют особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для таких предприятий составляет всего два процента. Также есть льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по завершении такового предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от кадастровой стоимости.

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