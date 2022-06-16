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Более 5,5 тыс. малых и средних предприятий Москвы получили финансовую поддержку с начала 2022 года

В 2022 г. финансовую поддержку со стороны правительства Москвы получили более 5,5 тыс. малых и средних предприятий города. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Только по линии столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития для них предусмотрено 70 мер, 25 из которых утвердили с начала марта в ответ на запрос делового сообщества. Сюда входят гранты, льготные кредиты и поручительства, бесплатные образовательные программы и консультации.

«С начала года поддержку на общую сумму более 14 млрд руб. получили свыше 5,5 тыс. малых и средних предприятий. Город субсидирует ставки по кредитам и договорам факторинга, выступает поручителем по займам, предоставляет гранты на оборудование, патенты, открытие новых точек общепита и другие цели. Комплекс первоочередных антисанкционных мер принимался во взаимодействии с предпринимательским сообществом», — сказала Наталья Сергунина.

В частности, серию отраслевых встреч с предпринимателями провел Сергей Собянин. Также представители самых разных сфер направляли свои предложения в столичный штаб по защите бизнеса. Он работает как единое окно в структуре правительства Москвы, куда можно обратиться с любым вопросом, касающимся бизнеса, либо инициативой по совершенствованию делового климата. С марта в него поступили сотни предложений, как снизить негативный эффект санкций. Десятки из них отобрали для реализации, 59 уже реализованы.

К примеру, с апреля московские разработчики получили возможность возместить расходы на патентование изобретений в России. Они выступили с просьбой расширить данную программу — предусмотреть компенсацию затрат не только на изобретения, но и на полезные модели, а также сделать доступным этот грант для индивидуальных предпринимателей. Город их инициативу поддержал.

Весной в столице была запущена прямая линия для оперативного информирования предпринимателей о решениях правительства Москвы и федеральных органов власти. Пик ее востребованности пришелся на март-апрель, а всего операторы обработали свыше 3,5 тыс. заявок. Своего рода навигатором по программам поддержки стал городской портал для бизнеса cashback.moscow.business. На сайте достаточно ввести ИНН, и система сама порекомендует подходящие гранты, субсидии и другие финансовые меры.

Устойчивому развитию высокотехнологического сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК). Это важный проект для сотрудничества и коммуникации инноваторов, который уже приобрел федеральный масштаб.

К нему присоединились более 34,6 тыс. организаций — технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. Вместе они представляют почти всю страну — 81 регион России.

МИК помогает технологическому бизнесу на любой стадии — от идеи или стартапа до действующей успешной компании. На портале кластера i.moscow собраны все актуальные финансовые меры поддержки — гранты, субсидии и программы льготного кредитования.

В 2020 г. МИК стал первым кластером в мире, начавшим работу с физическими лицами — индивидуальными разработчиками. На сегодняшний день на платформе кластера зарегистрированы более 57 тыс. физлиц.

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Особое внимание уделяется импортозамещению. В апреле на i.moscow появился сервис «Свои технологии». С его помощью каждый желающий может найти необходимые инструменты и деловых партнеров для развития отечественных разработок, включая поставщиков из числа российских компаний.

Также в Москве насчитывается 48 технопарков: 42 уже функционируют, еще шесть находятся в процессе создания. На действующих площадках разместились более 2,1 тыс. технологических компаний, где работают около 70 тыс. человек.

Технопарки имеют всю необходимую инфраструктуру для разработки и производства инновационной продукции: лаборатории и «чистые комнаты», специализированные центры по тестированию и сертификации и так далее.

Резиденты технопарков получают организационную и финансовую поддержку со стороны города. За счет льгот общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные таким образом деньги компании дополнительно вкладывают в свое развитие.

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Спрос на инфраструктуру для инноваций в Москве в стабильно высокий — доля свободных площадей в технопарках составляет всего около 1%.

Новый крупнейший проект — технологическая долина МГУ им. М.В. Ломоносова. Сейчас идет активная фаза строительства первых ее кластеров на Воробьевых горах. Там будет действовать особый правовой статус и налоговый режим, которые, наряду с передовым научно-техническим оснащением, позволят сократить время от идеи до выпуска конкурентоспособной на рынке продукции. На территории 17,5 гектара планируется построить девять кластеров общей площадью 455 тыс. квадратных метров.

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