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МТС обновила виртуальный путеводитель для гостей Томской области

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обновила виртуальный путеводитель по Томской области, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждый абонент МТС, прибывший в Томскую область любым видом транспорта, получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный путеводитель. Пройдя по ссылке, турист в один клик попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей региона: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации местных жителей, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях и каким транспортом воспользоваться. К примеру, Гости региона узнают, где в Томске водятся жар-птицы, какой должна быть «правильная» строганина и как выглядела профессорская квартира начала XX века.

«У Томской области богатый туристический потенциал. Мы рады, что бизнес принимает активное участие в развитии туристической привлекательности региона, реализуя масштабные социальные проекты. Создание виртуального путеводителя от МТС – актуальная и своевременная инициатива. Нам есть, что показать гостям: в Томской области можно воочию увидеть нетронутую природу тайги, познакомиться с бытом коренных народов, узнать городские тайны и легенды, попробовать традиционные сибирские блюда», – сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

«Мы рады способствовать тому, чтобы пребывание гостей в Томской области было комфортным и максимально насыщенным, чтобы как можно больше гостей могли оценить и полюбить наш край. А благодаря высокоскоростному мобильному интернету от МТС, которым обеспечены не только туристические места, но и автодороги на пути к ним, наши абоненты могут без ограничений делиться впечатлениями от отдыха с друзьями и родственниками», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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