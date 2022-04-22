«Аэродиск» создал дизайн-центр для разработки инноваций в сфере хранения данных

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель решений в области хранения данных и виртуализации, создала новое структурное подразделение – дизайн-центр для разработки новых продуктов на базе передовых технологий. Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Центр впервые возник в рамках проекта разработки высокотехнологичной микросхемы российского производства для задач хранения данных. Требовалось осуществить разработку не по «догоняющему» принципу, а создать собственное решение с нуля, обеспечив технологическую актуальность разработки с горизонтом в пять лет. Основное направление работы центра — разработка технологий хранения с поддержкой аппаратной виртуализации для решений в корпоративном сегменте.

На настоящий момент центром реализована базовая версия устройства и получен прототип диска SSD NVMe на PCIe 4.0 в формате FPGA (Field Programmable Gate Arrays) — программируемая пользователем вентильная матрица, одна из самых сложных разновидностей программируемых логических интегральных схем. Ведется разработка аппаратных блоков поддержки виртуализации для упрощения работы гипервизоров.

Еще одно перспективное направление – разработки с применением системы команд и архитектуры процессоров RISC-V для локальных нишевых задач, например в специализированных микросхемах для СХД.

«Концепция дизайн-центра очень хорошо укладывается в стратегию разработки полного спектра продукции в сегменте микроэлектроники в России. Общий вектор таких разработок в нашем понимании направлен на интеграцию интеллектуальных функциональных составляющих непосредственно в носители данных на уровне архитектуры. Это критически важная задача в современных реалиях, поскольку здесь существует возможность избавиться от роли догоняющих - практически все разработчики в мире находятся примерно в одинаковых стартовых позициях по данному направлению», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

«Тема коррекции ошибок в флэш-памяти, адаптивные составляющие алгоритмов коррекции — достаточно сложная и горячая тема, которая сильно влияет на основные характеристики систем хранения. Именно в этом направлении будут сосредоточены усилия нашего центра в ближайшие два года. Также в центре нашего внимания находится направление вычислительных систем хранения (CSD, Computational Storage Device), разработки на горизонте двух-трех лет будут осуществлять с акцентом на нем», — отметил руководитель дизайн-центра Василий Шутеев.

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В перспективе развития работы центра на пять лет планируется спектр работ по созданию серии устройств хранения данных от начального уровня до продвинутых систем корпоративного класса, где отдельно будет выделен блок работ по созданию серии устройств с вычислительными блоками CSD для потребителей с задачами аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г. Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минцифры, а оборудование в реестре Минпромторга.