Comindware рассказала о скрытых рисках импортозамещения ПО

Компания Comindware проанализировала скрытые риски импортозамещения ПО и разработала рекомендации для российских организаций, которые заинтересованы в использовании передовых отечественных программных решений.

Об этом российский разработчик Low-code платформы для цифровой трансформации рассказал на конференции CNews «Цифровизация госсектора 2022». Компания Comindware является разработчиком Comindware Business Application Platform, которая входит в реестр отечественного ПО.

В Comindware рассказали, как госучреждения и госкомпании могут эффективно сократить риски, связанные с экономическими и технологическими последствиями санкций.

Эксперт по работе с ключевыми клиентами Comindware Алексей Новожилов обратил внимание, что высокий уровень цифровизации госсектора диктует повышенные требования к надежности российского ПО.

«Программные решения должны обеспечивать высокую устойчивость государственных информационных систем в долгосрочной перспективе. При выборе платформенных решений важно учитывать ряд неочевидных, но существенных стратегических рисков», — отметил Новожилов.

По его словам, неочевидные риски можно разделить на три группы:

Риски open source ПО, на которое многие делают ставку при импортозамещении. Недостатки open source — угроза установки вредоносных патчей и невозможность влиять на развитие софта. Риски зависимости от иностранных компонентов. Запись в реестре отечественного ПО не гарантирует, что софт полностью избавлен от зарубежных программных компонентов и не зависит от иностранных СУБД. Инфраструктурные риски. Низкая совместимость с российскими ОС на базе ядра Linux, а также облачное развертывание на зарубежных мощностях просто недопустимы.

Алексей Новожилов также отметил, что стратегические риски импортозамещения — это еще не все проблемы. Ведь искать новое решение приходится в цейтноте, а традиционные методы разработки с нуля требуют времени и ресурсов.

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Десятилетний опыт создания решений на Comindware Business Application Platform показал, что с помощью Low-code инструментов крупные компании нефтегазового и банковского сектора смогли поэтапно отказаться от «тяжелого» зарубежного ПО на базе SAP и других иностранных платформ, полностью сохранив достигнутый уровень цифровизации. С учетом приобретенного опыта и требований момента Comindware создал свою Программу Ускоренного Импортозамещения.

Компания Comindware является полностью российской и гарантирует поддержку своего ПО в долгосрочной перспективе. Comindware Business Application Platform позволяет быстро разработать широкий спектр решений — BPMS, СЭД, CRM, ITSM, PM, SRM и так далее.

Приоритетная задача компании — помочь организациям, в том числе государственным, быстро адаптироваться к изменениям в условиях беспрецедентной нестабильности.