Доля платежей в «Магните» по картам «Мир» достигла исторического максимума

Доля платежей по картам «Мир» в магазинах розничной сети «Магнит» в марте текущего года по сравнению с февралем выросла на 6%. В настоящее время 40% транзакций в торговых точках покупатели осуществляют с помощью национальной платежной системы. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» в 2016 г. стал одной из первых федеральных розничных сетей по торговле продуктами питания в России, которая начала принимать к оплате карты «Мир». В начале 2022 г. доля платежей по ним составляла около 33%. Карты западных систем продолжают работать в магазинах компании: на втором месте по транзакциям находится Master Card и на третьем – Visa.

Сейчас посетители магазинов «Магнит» могут беспрепятственно оплатить покупки пластиковыми картами «Мир», а также Visa, Mastercard и UnionPay, выпущенными в России, через POS-терминалы на привычных кассах или кассах самообслуживания. Расплачиваясь за покупки картой «Мир», пенсионеры получают 15%-скидку в торговых точках розничной сети по всей стране. Акция действует с понедельника по пятницу в определенные часы. Скидкой также могут воспользоваться социальные работники, волонтеры или родственники, ухаживающие за пенсионером.

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов, расположенных в 3 898 населенных пунктах России.

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Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 435 автомобилей.

В соответствии с аудированными результатами Компании по МСФО 16, ее выручка за 2021 г. составила 1 856,1 млрд руб., EBITDA – 214,2 млрд руб.