«Сбер» запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками

«Сбер» запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками, встроенное в интернет-банк для предпринимателей «СберБизнес». Оно уже доступно клиентам Среднерусского банка. Потенциальный охват в этом территориальном банке составляет до 6000 предпринимателей, работающих в данной сфере. Об этом CNews сообщили представители «Сбера».

Клиенты, которые подключат решение в «СберБизнес», получат возможность управлять своим бизнесом в формате «одного окна» совершенно бесплатно. В приложении «Управление грузоперевозками» предприниматели могут управлять заказами на перемещение грузов, автопарком и профилями водителей, контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики. Грузоперевозчики смогут назначать водителей в рейсы, проверять благонадежность своего заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Их сотрудникам доступно мобильное приложение для водителей, в котором можно просматривать назначенные на водителя заказы, брать в работу и завершать их, быстро связываться с контактами на точках погрузки и выгрузки.

«Отраслевые решения, такие, как “Транспорт”, предлагают нашим клиентам быстрый доступ к ключевым показателям их бизнеса, услугам, релевантным их деятельности, и удобный способ управления своим делом в режиме одного окна. Облегченный интерфейс, продуманный клиентский путь, весь необходимый функционал – все это сделано для того, чтобы клиент не отвлекался от дел ради визита в интернет-банк, а вел деятельность непосредственно из него. Наши решения уникальны с точки зрения рынка и, мы надеемся, клиенты оценят их удобство и эффективность», – сказала Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

«Управление грузоперевозками» – это следующее приложение от «Сбера» в семействе отраслевых решений. Напомним, в ноябре 2021 г. «Сбер» представил отраслевое решение «Недвижимость» для арендодателей. Все сервисы и услуги внутри решений подобраны с учетом специфики ведения и управления бизнеса в различных отраслях предпринимательской деятельности.

Решения отличаются от традиционного интернет-банка более эргономичным интерфейсом и наличием специализированных для отрасли инструментов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им на ежедневной основе.

Подключить отраслевое решение «Управление грузоперевозками» можно бесплатно в интернет-банке «СберБизнес».

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