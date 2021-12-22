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Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды

Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 г. Суммарно с января по ноябрь 2021 г. клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 г. Если же сравнивать с результатами 2020 г., тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих звонков у пользователей Yota традиционно больше, чем входящих, но ненамного, всего на 2%. Средняя продолжительность звонка на человека составила почти две минуты, а самый долгий разговор в 2021 г. длился чуть больше четырех часов. Примечательно, что больше всего звонили мужчины — 51% от голосового трафика.

Количество исходящих SMS уменьшилось на 42% по сравнению с 2019 г. и на 23% по сравнению с 2020 г. Количество входящих SMS растет, но всего на 0,2% от показателей 2020 г.

Максимально позитивную динамику показал интернет-трафик. С января по ноябрь 2021 г. включительно пользователи Yota потратили на 26% больше интернет-трафика по сравнению с 2019 г. и на 11% больше по сравнению с 2020 г. У мужчин больше всего мобильного трафика ушло на «Вконтакте», а у женщин на TikTok.

«Продолжается глобальный тренд на миграцию общения в сторону дата-трафика, который в полной мере затронул и наших клиентов. Практически все коммуникации переместились в интернет, и особенно ярко это проявилось во время пандемии, когда даже классические звонки по работе трансформировались в видеозвонки через Zoom или Skype, а мессенджеры заменили SMS, что объясняет падение исходящих сообщений. При этом рост входящих SMS обусловлен большим количеством сервисных сообщений и бизнес-уведомлений», – отметил PR-директор Yota Артем Рабчук.

Регионами, лидирующими по количеству звонков, стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Республика Башкортостан, Забайкальский край и Новосибирская область. Самыми «скачивающими» регионами оказались также Москва и Санкт-Петербург с областями, Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край.

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