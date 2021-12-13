«Магнит» запустил деловую медиаплатформу Shopper’s

Розничная сеть «Магнит» объявляет о запуске собственной медиаплатформы Shopper’s. Это деловое издание о торговле и всем, что с ней связано: о главных событиях ритейла и сферы услуг, электронной торговли, производителей товаров, агросектора, ESG, инноваций и технологий и др. — обо всех секторах экономики, связанных с потребителем и обществом, что нашло отражение в названии проекта. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Медиаплатформа объединяет сайт shoppers.media, Telegram-канал Shopper’s, а также одноименные страницы в соцсетях Facebook и Instagram. Целевая аудитория Shopper’s – российское деловое сообщество, частные и институциональные инвесторы, аналитики, регуляторы, сотрудники торговых сетей и поставщиков, интернет-коммерции, агросектора и других профильных сфер. Shopper’s будет также востребован предпринимателями, СМИ и специалистами в коммуникациях, а также широким кругом читателей, которым интересно, как работает одна из крупнейших отраслей экономики.

Лидер проекта – руководитель направления медиакоммуникаций компании «Магнит», бывший редактор отдела потребительского рынка «Ведомостей» (2013-2020 гг.), Наталья Ищенко. Большинство авторов Shopper’s — также бывшие журналисты газеты «Ведомости».

« Магнит” находится в активном диалоге со всеми стейкхолдерами. Собственное медиа еще больше повысит уровень осведомленности делового сообщества, инвесторов, акционеров, наших покупателей, партнеров и сотрудников об отрасли торговли», — прокомментировал президент и генеральный директор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг.

«“Магнит” видит целью проекта укрепление имиджа отрасли среди широкой, в том числе, деловой аудитории. Мы хотим повысить доверие к отрасли в глазах инвесторов, регуляторов, поставщиков и общества в целом, поэтому ждем, что нашими партнерами на этом пути станут все заинтересованные стороны», — отметила член правления, директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

«Концепция Shopper’s шире, чем просто новости о “Магните” или продовольственном ритейле. Сейчас на рынке нет изданий, которые аккумулировали бы полный спектр информации об отраслях, так или иначе связанных с потребительским рынком. Ведущие деловые СМИ сосредоточены на верхнеуровневых событиях рынков, а отраслевые – на специфике отдельных секторов. Мы считаем, наш формат будет интересен читателям», — добавила руководитель направления медиакоммуникаций розничной сети «Магнит» Наталья Ищенко.

Справка о компании:

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2021 г. сеть «Магнит» насчитывала 25315 магазинов, расположенных в 3840 населенных пунктах России.

Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2021 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5144 автомобилей.

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании по МСФО 16, ее выручка за девять месяцев 2021 года составила 1 311,5 млрд руб., EBITDA – 151,4 млрд руб.