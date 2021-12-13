Bloody представил сразу пять механических клавиатур

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, пополнил ряд механических клавиатур моделями: B800 Dual Color, B820R Dual Color, B820N, B808N и B828N. Помимо качественной начинки и достойной функциональности новинки интересны своим необычным дизайном и расширенным комплектом поставки. Модели B800 Dual Color, B820R Dual Color, B820N имеют в комплекте поставки дополнительный набор кейкапов другого цвета, а на B808N и B828N изначально установлены колпачки двух цветов.

Дизайн и функциональность

Все пять новинок представляют собой полноразмерные решения с полноценным NUM-блоком клавиш в форм-факторе скелетон. Но главное достоинство новинок в том, что пользователю доступно создание уникальной раскладки из кейкапов двух или даже трех цветов (модели B800 Dual Color и B820R Dual Color помимо полного комплекта сменных кейкапов имеют еще восемь дополнительных колпачков на клавиши QWERASDF). Модель B800 Dual Color отличается набором клавиш розового цвета, что позволит собрать полный сэтап в этом оттенке (ранее в ассортименте бренда были только наушники и мышь в розовом исполнении).

Новые клавиатуры Bloody

И последний штрих в дизайн вносит подсветка. B800 Dual Color оснащена белой подсветкой, B820R Dual Color может похвастаться RGB-подсветкой, а модели B820N, B808N и B828N имеют подсветку Neon. Все модели поддерживают как статичное свечение определенным цветом, так и различные эффекты.

Эргономичность и возможности управления

Несмотря на отсутствие дополнительных блоков клавиш, пользователю доступны функции мультимедиа, которые вынесены на клавиши F1 – F7 и активируются при одновременном нажатии с клавишей Fn. А при помощи ПО Bloody Keydominator появляется возможность создания и редактирования макросов, настройки клавиш, подсветки и других параметров клавиатуры.

Все новинки оборудованы механическими переключателями: B800 Dual Color – линейными красными, а B820R Dual Color, B820N, B808N и B828N – тактильными синими. Оба типа переключателей отличаются высокой скоростью срабатывания и отличной долговечностью. И завершает картину возможность нажатия безграничного количества клавиш одновременно, что особо актуально для некоторых игровых дисциплин.

Комфорт и надежность

Все кейкапы выполнены из приятного на ощупь пластика, не скользят при использовании и имеют тихие стабилизаторы, которые не звенят при работе.

Дабы клавиатура не скользила по столу, на нижней стороне предусмотрены резиновые ножки. Они и обеспечивают необходимую устойчивость и предотвращают непреднамеренное движение клавиатуры в ходе жарких баталий.

У всех клавиатур имеется и влагозащита, которая способна уберечь печатную плату от случайно пролитого стакана воды. Также усиленной конструкцией обладает клавиша пробел, что обеспечивает длительный срок службы, а для дополнительной прочности корпуса моделей B820N, B828N, B820R Dual Color оснащены металлической пластиной. Завершает картину надежный кабель длиной 1,8 метра, который делает использование клавиатуры еще более комфортным.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Информация об А-FOUR TECH CO., LTD:

Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. Производство и система менеджмента качества A4Tech отмечены сертификатом ISO 9001, а также полностью соответствует стандарту Германской Ассоциации по технадзору (TUV).

В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler.

На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Информация о Merlion:

Основанная в 1992 г., сегодня компания Merlion является крупнейшим широкопрофильным дистрибьютором на российском рынке. Компания успешно развивает такие сегменты дистрибуции, как: компьютерная, цифровая и бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию VAD-дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения.